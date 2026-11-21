Las negociaciones para alcanzar un acuerdo de culpabilidad con Rafael Caro Quintero, fundador del extinto Cártel de Guadalajara, existen y van avanzando, informó una fuente.

La fuente añade que se va a presentar una propuesta formal en los próximos días. El 30 de noviembre, la fiscalía y la defensa tienen que informar sobre el estado de esas negociaciones. Por ahora, no hay nada para que Rafael Caro Quintero pueda convertirse en testigo cooperante.

De acuerdo con el archivo judicial del caso, tras una audiencia celebrada hoy en Nueva York, el juez dio de plazo hasta el 30 de noviembre a las partes para que le informen sobre “el estado de sus conversaciones para una posible declaración de culpabilidad y sobre la probabilidad de que se celebre un juicio con jurado”.

“Si las partes llegan a un acuerdo para una declaración de culpabilidad, el juez Block aceptará dicha declaración”, indica el archivo.

Un juez federal de Estados Unidos declaró en octubre complejo el caso contra Caro Quintero y su coacusado Ismael Quintero Arellanes, una decisión que da más margen para preparar el proceso, previsto para marzo de 2027.

La Fiscalía informó al juez de que ha entregado material probatorio y que seguirá haciéndolo a medida que esté disponible, de conformidad con sus obligaciones de divulgación, agrega la información.

Durante la audiencia de seguimiento, el juez mantuvo la selección del jurado y el juicio para el 8 de marzo de 2027, y convocó la siguiente audiencia en el caso el 14 de enero.

Según el medio Courthouse News, el fiscal adjunto Andy Wang dijo hoy al juez que las partes siguen en “conversaciones previas al juicio”, que hay avances “sustanciales” y que presentarán pronto una propuesta a Caro Quintero, de 74 años, que estuvo presente en la audiencia.

El juez instó a las partes lograr ese acuerdo, recordando que antes del juicio hay un calendario de mociones sobre la evidencia, por lo que no es práctico entrar en esa fase si efectivamente se produce un acuerdo de culpabilidad.

“La corte necesita claridad o, de lo contrario, fijar una nueva fecha para el juicio”, indicó el juez, de 92 años, de acuerdo con el medio.

Caro Quintero, de 73 años y conocido como “el narco de narcos”, está acusado también de participar en el secuestro, la tortura y el asesinato en 1985 del agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA) Enrique ‘Kiki’ Camarena.

El mexicano fue arrestado en 2022 en Sinaloa, México, y trasladado a Estados Unidos en febrero de 2025 junto con otras 28 personas reclamadas por el gobierno estadounidense. Entre ellas figuraba Vicente Carrillo Fuentes, antiguo líder del cartel de Juárez.

Caro Quintero permanece detenido en Brooklyn, donde se encuentra la corte federal del Distrito Este de Nueva York que lleva el caso.

ElUniversal