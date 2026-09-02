Las Torres se vuelve terracería: camión tira toneladas de tierra y desquicia el tráfico

Un camión de carga que circulaba por la avenida De las Torres derramó toneladas de tierra y grava en el paso a desnivel ubicado a la altura de la calle Sorgo, en dirección de norte a sur, provocando una fuerte afectación al tránsito vehicular. La carga quedó esparcida sobre la superficie de rodamiento, justo en una zona donde circulan diariamente cientos de vehículos.

El material no solamente estaba compuesto por tierra, sino también por grandes rocas y piedras que quedaron sobre los carriles, obligando a los conductores a disminuir la velocidad y maniobrar para evitar golpearlas. La situación generó un congestionamiento que se extendió desde el paso a desnivel de Sorgo hasta la avenida Santiago Troncoso.

Conforme transcurrieron los minutos, el paso constante de los vehículos fue desplazando parte de la tierra y las piedras hacia los costados de la vialidad. Sin embargo, lejos de desaparecer el riesgo, algunos de los fragmentos de mayor tamaño eran golpeados por las llantas y podían salir proyectados hacia otros automóviles o personas que se encontraban cerca.

El incidente convirtió momentáneamente este tramo de la avenida De las Torres en una especie de pista de obstáculos, mientras los automovilistas buscaban la manera de atravesar la zona sin dañar sus vehículos. La acumulación de material también evidenció cómo un solo obstáculo puede generar una afectación considerable en una de las vialidades de mayor circulación del suroriente de Ciudad Juárez.

Aunque paulatinamente la tierra y las piedras fueron dispersándose con el tránsito vehicular, el derrame dejó una estela de congestionamiento y riesgo para quienes circulaban por el sector. La situación expuso la importancia de que los vehículos de carga mantengan debidamente asegurados sus materiales para evitar que un incidente de este tipo termine afectando a cientos de conductores.