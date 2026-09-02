Viven en la ciudad, pero caminan kilómetros para poder tomar un camión

Habitantes de las zonas más alejadas de los fraccionamientos Parajes del Sur, Residencial Arecas y Cerradas San Pedro enfrentan diariamente dificultades para utilizar el transporte público. Los vecinos que viven principalmente por las calles Leonardo Solís de Barrasa y Mar de Plata señalan que las rutas de transporte no ingresan hasta estos sectores, por lo que deben desplazarse hasta la avenida Talamás Camandari para poder abordar una rutera.

#periodismointeractivo #ciudadjuárez #transportepúblico #movilidadurbana ♬ sonido original juareznoticias @juareznoticias.com Habitantes de Parajes del Sur, Residencial Arecas y Cerradas San Pedro aseguran que el transporte público no llega a las zonas donde viven, por lo que tienen que caminar hasta Talamás Camandari para poder abordar una rutera. #juáreznoticias

Para quienes cuentan con automóvil, la distancia puede representar solamente algunos minutos de traslado, pero para las familias que no tienen vehículo particular el problema es mucho mayor. Los habitantes aseguran que deben caminar alrededor de dos kilómetros y, en algunos casos, hasta tres, para llegar a los puntos donde pasa el transporte público.

Esta situación afecta actividades cotidianas como acudir a un centro comercial, realizar compras, llevar a los hijos a algún lugar o trasladarse hacia sus centros de trabajo. Algunos vecinos optan por utilizar vehículos de plataforma, pero esto representa un gasto adicional que no todas las familias pueden asumir de manera frecuente.

Los habitantes consideran que existe una alternativa que podría facilitar su movilidad: que alguna de las líneas que actualmente circulan por Talamás Camandari ingrese a los sectores más alejados de estos fraccionamientos para recoger pasajeros. Señalan que no buscan un servicio exclusivo, sino que se revise la cobertura actual para determinar si es posible ampliar el recorrido.