El Fiscal General del Estado, César Jáuregui Moreno, informó que la dependencia interpondrá recursos legales para impugnar el amparo que permitió la liberación de José Luis A.C., propietario del crematorio “Plenitud”, donde fueron localizados 386 cuerpos el pasado 26 de junio.

En rueda de prensa realizada en Ciudad Juárez, acompañado por el Fiscal de Distrito Zona Norte, Carlos Manuel Salas, y el Vicefiscal Francisco Sáenz, explicó que el Juez Séptimo de Distrito otorgó un amparo que ordenó la libertad inmediata del imputado, quien enfrentaba cargos relacionados con el manejo de los cuerpos encontrados en el establecimiento.

El funcionario detalló que la liberación se realizó la noche del 13 de febrero, en cumplimiento de la resolución judicial. Recordó que anteriormente ese mismo juzgado había negado un amparo al considerar que los cuerpos permanecieron acumulados durante meses sin el manejo adecuado, en condiciones que representaban un riesgo sanitario.

De acuerdo con la Fiscalía, las investigaciones establecieron que en el lugar había 386 cadáveres sin tratamiento conforme a la ley y que a familiares se les entregaron urnas con restos que no correspondían a sus seres queridos.

Jáuregui explicó que el juez federal basó su resolución en la interpretación de los verbos rectores de los delitos imputados, particularmente “ocultar” y “conservar”, al considerar que no se configuraban en este caso porque los cuerpos no estaban escondidos.

Ante esta decisión, la Fiscalía anunció que presentará un recurso de revisión ante instancias del Poder Judicial Federal para que se modifique la sentencia de amparo, así como un recurso de queja ante los órganos de control para que se analice la actuación del juez. El Fiscal aseguró que se trabaja en una estrategia jurídica para continuar el proceso y garantizar el acceso a la justicia para las familias afectadas.