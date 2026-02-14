La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez implementó este sábado un operativo especial para la limpieza de las cuatro bóvedas de infiltración del Colector Cuatro Siglos, proyecto que se contempló como un extra para contener las corrientes de lluvia en la zona.

Las labores se realizaron mediante un equipo especializados de inyección y succión tipo vactor, lo que permitió retirar el azolve acumulado, principalmente lodo, derivado de las lluvias recientes.

El ingeniero Daniel Rodríguez, jefe supervisor de obra de la JMAS, explicó que estas acciones son como prevención y buscan garantizar el correcto funcionamiento de los pozos de infiltración.

“Esta un equipo vactor, haciendo limpieza a las paredes de los pozos, pozos de 12 metros, hacemos limpieza con agua y la retiramos por medio de succión. Esto se va a llevar un par de horas, al parecer hoy tenemos pensado terminar y serían la limpieza de cuatro bóvedas con sus dos pozos”, señaló.

Las bóvedas de infiltración auxiliares captan el agua de lluvia, y evitan que ingrese directamente al Colector Cuatro Siglos, ayudando a reducir la presión sobre el sistema sanitario y protegiendo a los fraccionamientos cercanos.

La JMAS refrenda su compromiso de trabajar de manera preventiva y para beneficio de los juarenses.