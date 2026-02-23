Cuadrillas del Departamento de Alcantarillado de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS) realizaron un operativo de limpieza en la red de drenaje del fraccionamiento La Floresta, la cual se encontraba obstruida por basura y desechos, principalmente toallas húmedas.

Este sector fue uno de los más afectados por las inundaciones registradas tras las lluvias del pasado 23 de enero, por lo que se reforzaron las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo.

El arquitecto Abraham Méndez, coordinador del Distrito 5 del Departamento de Alcantarillado, informó que la red sanitaria presentaba azolve por acumulación de tierra y residuos sólidos, esto generó las inundaciones durante las lluvias.

Explicó que estos trabajos forman parte de un compromiso asumido con los vecinos del fraccionamiento, quienes resultaron afectados por las lluvias. No obstante, señaló que continúan detectándose desechos como basura doméstica y toallas húmedas en el sistema de drenaje, lo que genera afectaciones severas a la infraestructura.

“En las pasadas lluvias la red se azolvó, lo que originó inundaciones. Actualmente realizamos acciones de mantenimiento constante para apoyar a los vecinos; sin embargo, seguimos encontrando gran cantidad de basura, especialmente toallas húmedas. Pedimos a la ciudadanía no arrojar residuos al drenaje, ya que esto afecta directamente su funcionamiento”, declaró Méndez.

Asimismo, detalló que, por instrucción del director ejecutivo, Marco Licón, se mantiene comunicación permanente con los habitantes de La Floresta para brindar atención inmediata y dar seguimiento a la limpieza de la red.

Durante el operativo participó personal especializado y equipo de succión tipo vactor. En total, se limpiaron 400 metros lineales de tubería y se extrajo un dompe de residuos, principalmente botellas de plástico y toallas húmedas.

La JMAS reiteró el llamado a la ciudadanía a no tirar basura en el drenaje, ya que estas acciones previenen brotes de aguas negras, taponamientos e inundaciones que afectan directamente a las familias.