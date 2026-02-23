La Universidad Autónoma de Chihuahua obtuvo la segunda Cátedra UNESCO, luego de que este organismo internacional avalara la propuesta realizada por la Facultad de Ingeniería con el tema “Hidrología de Zonas Áridas para la Gestión Sostenible del Agua”.

Consta de un equipo dirigido por una institución de educación superior o de investigación que colabora con la UNESCO en un proyecto para impulsar el conocimiento y la práctica en un área de prioridad común, lo cual contribuye al fortalecimiento de los sistemas de educación superior y al fomento de alianzas y redes de investigación colaborativa, gracias a su enfoque integrado que combina la investigación, la docencia y la formación, así como la participación comunitaria.

El coordinador de la cátedra, Mtro. Miguel Ángel González Núñez expresó que, con este logro internacional, nuestra Máxima Casa de Estudios refrenda su compromiso académico de excelencia al contar con dos cátedras UNESCO, de las 31 que existen en el país y de las casi 1 mil en todo el mundo.

Así mismo, explicó que “UNESCO Chair on Hydrology in Arid Zones for Sustainable Water Management” responde al desafío mundial de la escasez de agua en regiones áridas y semiáridas, donde el cambio climático, el crecimiento poblacional y el desarrollo económico ejercen una fuerte presión sobre los recursos hídricos. La Cátedra busca fortalecer la educación, la investigación y la cooperación internacional en torno a la gestión sostenible del agua en zonas áridas.

De esta forma se buscan desarrollar estrategias para la conservación del agua superficial y subterránea, la modelación hidrológica y la adaptación al cambio climático, así como formar profesionales especializados en hidrología, hidrogeología, modelación de cuencas y acuíferos, sistemas de información geográfica (SIG) e ingeniería. Además, la Facultad de Ingeniería promoverá la colaboración interdisciplinaria y la vinculación con los sectores público y privado, e integrará tecnologías emergentes (inteligencia artificial, teledetección y sensores remotos) para mejorar la predicción de disponibilidad de agua y los sistemas de alerta temprana.

Cabe destacar que el equipo de investigadores que presentó la propuesta ante la UNESCO, además del maestro González Núñez, está integrado por el Dr. Humberto Silva Hidalgo, Dr. Adán Pinales Munguía, Dr. Alejandro Villalobos Aragón, Dra. Carmen Julia Navarro Gómez y M.I. Rodrigo de la Garza Aguilar.

Con la Cátedra UNESCO, la Universidad Autónoma de Chihuahua impulsará una educación de alta calidad en hidrología y cambio climático, mejores prácticas de gestión hídrica a nivel local y nacional, además de una colaboración científica internacional para la seguridad hídrica y el desarrollo sostenible.