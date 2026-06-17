Personal de la Dirección de Limpia realizó labores de limpieza, así como el retiro de basura y escombro en un predio ubicado en el cruce de las calles Antonio de Ortemín Oriente y avenida Paso del Norte, en la colonia Chaveña.

El titular de la dependencia, Gibran Solís, informó que se trata de un punto que ha requerido atención constante por parte de la Dirección, debido a que algunas personas continúan utilizándolo de manera irregular para depositar residuos.

“De acuerdo con los registros que tenemos, es la decimosegunda ocasión que se limpia este crucero.

El funcionario hizo un llamado al propietario del inmueble, ya que, de acuerdo con el Reglamento de Aseo y Regeneración Urbana del Municipio de Juárez, los dueños de lotes baldíos y construcciones ruinosas tienen la obligación de mantener sus inmuebles limpios, libres de residuos, además de contar con barda o cerco perimetral cuando corresponda.

Indicó que distintas dependencias municipales trabajan de manera coordinada para fortalecer la aplicación de las disposiciones reglamentarias y combatir prácticas que generan contaminación y deterioro de los espacios urbanos.