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Ofrecerán en Juárez 4 mil 500 plazas laborales mañana jueves

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La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), a través del Servicio Estatal de Empleo (SEE), invita a las y los juarenses a la Feria de Empleo, donde se ofertarán más de 4 mil 500 vacantes, de las cuales 420 son incluyentes para personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad.

La feria se llevará a cabo el jueves 18 de junio en el gimnasio del Colegio de Bachilleres, ubicado en la avenida Tecnológico y calle Don Pedro Meneses Hoyos, en un horario de 8:00 a 15:00 horas.

Más de 40 empresas ofrecerán vacantes en los sectores manufacturero, hotelero, de autoservicio, salud, restaurantero, seguridad privada e industrial, con rangos salariales que van desde los 13 mil 410 hasta los 45 mil pesos, además de prestaciones de ley.

Asimismo, las y los asistentes podrán obtener documentos oficiales de manera gratuita, ya que diversas dependencias gubernamentales ofrecerán sus servicios sin costo.

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Entre ellas se encuentran el Servicio de Administración Tributaria Chihuahua (SAT), la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Salud, el Registro Civil, Movilidad Vial y el Centro de Conciliación Laboral (CCL), entre otras.

Para facilitar el proceso de contratación, se recomienda acudir con original y copia de identificación oficial vigente, comprobante de domicilio y currículum vitae o solicitud de empleo.

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