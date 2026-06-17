La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), a través del Servicio Estatal de Empleo (SEE), invita a las y los juarenses a la Feria de Empleo, donde se ofertarán más de 4 mil 500 vacantes, de las cuales 420 son incluyentes para personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad.

La feria se llevará a cabo el jueves 18 de junio en el gimnasio del Colegio de Bachilleres, ubicado en la avenida Tecnológico y calle Don Pedro Meneses Hoyos, en un horario de 8:00 a 15:00 horas.

Más de 40 empresas ofrecerán vacantes en los sectores manufacturero, hotelero, de autoservicio, salud, restaurantero, seguridad privada e industrial, con rangos salariales que van desde los 13 mil 410 hasta los 45 mil pesos, además de prestaciones de ley.

Asimismo, las y los asistentes podrán obtener documentos oficiales de manera gratuita, ya que diversas dependencias gubernamentales ofrecerán sus servicios sin costo.

Entre ellas se encuentran el Servicio de Administración Tributaria Chihuahua (SAT), la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Salud, el Registro Civil, Movilidad Vial y el Centro de Conciliación Laboral (CCL), entre otras.

Para facilitar el proceso de contratación, se recomienda acudir con original y copia de identificación oficial vigente, comprobante de domicilio y currículum vitae o solicitud de empleo.