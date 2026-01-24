La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, obtuvo una sentencia condenatoria de 33 años, cuatro meses de prisión, dictada en un procedimiento abreviado en contra de Amado S. G., por el delito de violación con penalidad agravada, en hechos registrados en Ciudad Juárez.

Ante las pruebas, el acusado solicitó la terminación anticipada de su proceso, aceptando que cometió los actos de índole sexual a una adolescente.

De acuerdo con la carpeta de investigación, agredió sexualmente a su víctima, en hechos ocurridos entre los meses de agosto, septiembre y octubre del año 2023, así como el 28 de septiembre del año 2024, en un domicilio de la colonia Luis Olague.

La detención de Amado S. G., de 33 años de edad, fue con una orden de aprehensión que le cumplimentaron elementos de la Agencia Estatal de Investigación, el día 12 de mayo del año 2025.

El Juez de Control del Distrito Judicial Bravos conocedor de la causa penal, analizó las pruebas y argumentos incriminatorios para dictar la sentencia que, Amado S. G., purgará en el Centro de Reinserción Social número tres, además, deberá hacer el pago de 28 mil 800 pesos por concepto a la reparación del daño.