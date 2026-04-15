Como parte de su formación profesional, y para apoyar a la comunidad universitaria, alumnos de los programas educativos de Finanzas y Contaduría encabezan un módulo para ayudar a los estudiantes, docentes y empleados universitarios a presentar su Declaración Anual 2025.

En el edificio D, salón 201, del Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA) se encuentra este espacio de asesoría a toda la comunidad universitaria, dirigido exclusivamente por alumnos de la Universidad, quienes en esta actividad realizan su servicio social.

Este apoyo a los universitarios permanecerá hasta el 30 de abril, la fecha límite que establece el Sistema de Administración Tributaria, mejor conocido como SAT, para presentar la Declaración Anual 2025.

Además de la declaración, los alumnos también apoyan a la comunidad con el trámite de la Constancia de Situación Fiscal, la opinión del cumplimiento y en la renovación de su Firma Electrónica, en caso de que esté vencida o por vencerse.

Previo a esta dinámica, 24 estudiantes, tanto de Finanzas como de Contaduría, recibieron una amplia capacitación por parte del SAT y de sus docentes para poder llevar a cabo este apoyo financiero.

El módulo de Declaración Anual 2025 del ICSA estará en servicio de 8 de la mañana a 8 de la noche, hasta el 30 de abril.