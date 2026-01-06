El agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, Zona Norte, hizo del conocimiento a Brayan Enrique G. G., que se le atribuye su posible participación en el delito de feminicidio agravado, en hechos registrados en Ciudad Juárez.

Al imputado, se le notificó el mandato judicial en el Centro de Reinserción Social número 3, ya que se encuentra recluido por diverso delito.

En la audiencia inicial y de acuerdo con las indagatorias del agente del Ministerio Público, se le atribuye la muerte violenta de su pareja sentimental, en hechos registrados la tarde del lunes 20 de noviembre del año 2023, en el interior de un domicilio que se ubica en la colonia División del Norte, lugar en donde el imputado le disparó con un arma de fuego, siendo la causa de muerte por laceración encefálica.

A solicitud de la representación social, el Juez de Control dictó al imputado la medida cautelar de prisión preventiva y fijó para mañana 06 de enero la audiencia de vinculación a proceso penal.