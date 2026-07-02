La Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) convocó a los municipios a participar en el programa Apoyo para la Realización y/o Participación en Eventos, cuyo propósito es fortalecer la promoción y comercialización de productos del sector primario y agroindustrial.

A través de este esquema se otorgarán incentivos económicos o en especie para la organización o participación en eventos que permitan generar espacios a favor de las actividades económicas rurales.

Los beneficios podrán destinarse a la realización o asistencia a foros, exposiciones, ferias y demás actividades.

Las personas interesadas podrán consultar los formatos y requisitos establecidos en las Reglas de Operación,

disponibles en el portal oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural: www.chihuahua.gob.mx/sdr.

Las solicitudes de apoyo deberán presentarse en la Dirección de Agronegocios de la dependencia, ubicada en avenida División del Norte #2504, colonia Altavista, en la ciudad de Chihuahua.

La recepción de solicitudes se realizará hasta agotar la disponibilidad presupuestal del programa, en un horario de 9:00 a 15:00 horas, en días hábiles.

La asignación de los apoyos se efectuará conforme al procedimiento establecido en las Reglas de Operación del Programa Presupuestario correspondiente.

Para mayores informes, las personas interesadas pueden acudir directamente a la SDR o comunicarse al teléfono (614) 429-3300, extensiones 12591, 12561 y 17739.