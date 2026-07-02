El Presidente Municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, informó que el incendio registrado recientemente en una empresa recicladora ya se encuentra totalmente controlado y anunció la instalación de mesas de trabajo para reforzar las acciones de prevención y coordinación entre las autoridades competentes.

Durante una visita al relleno sanitario, el alcalde señaló que la Dirección de Protección Civil confirmó que el siniestro ya no representa un riesgo, al tiempo que reconoció la labor del Heroico Cuerpo de Bomberos.

“Protección Civil nos informó que el incendio ya está totalmente controlado. Quiero reconocer el gran trabajo que realizaron los bomberos, quienes no solamente atendieron este incidente, sino también diversas emergencias registradas en la ciudad durante los últimos días”, expresó.

El edil indicó que el Gobierno Municipal trabajará de manera coordinada con las autoridades responsables de regular este tipo de empresas para prevenir que se presenten situaciones similares.

“Estaremos convocando a mesas de trabajo para ver cómo podemos prevenir de mejor manera este tipo de situaciones. Lo que buscamos es fortalecer la coordinación y proteger la salud de los juarenses”, afirmó.

Por su parte, el director de Limpia, Gibran Solís, explicó que los residuos de manejo especial, como los generados por la industria maquiladora, son competencia de la Dirección de Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno del Estado, instancia encargada de autorizar, supervisar, inspeccionar y sancionar.

Señaló que las empresas tienen obligaciones importantes como contar con un registro como grandes generadores de residuos, presentar un plan de manejo con el que informen a la autoridad sobre la cantidad y destino de los residuos que producen, así como un informe anual respecto a los residuos que generaron el año inmediato anterior.

Agregó que el Municipio buscará integrar la información existente para conformar una base de datos que permita fortalecer las políticas públicas y mejorar la respuesta ante futuros siniestros.

Asimismo, recordó que esta propuesta también fue presentada en el Consejo Consultivo Conjunto México–Estados Unidos (CCC), con el propósito de compartir información con autoridades e industria de ambos lados de la frontera y fortalecer las estrategias de prevención.

El alcalde reiteró que el incendio está completamente controlado y aseguró que las mesas de trabajo permitirán establecer acciones concretas para reducir riesgos y prevenir este tipo de incidentes en beneficio de la comunidad juarense.