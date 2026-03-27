Con la intención de dar mayor presencia al trabajo de mujeres destacadas del norte de México en entornos digitales, se realizó una editatona de Wikipedia organizada por Wikimedia México, en conjunto con el Sistema Universitario de Bibliotecas Académicas (SUBA) de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) y con la colaboración del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua (IEE).

A esta actividad se sumaron cerca de 20 participantes, la cual se desarrolló de manera simultánea en entidades como Nuevo León, Sonora y Baja California, lo que permitió consolidar un trabajo coordinado entre instituciones con enfoque de género y acceso libre al conocimiento.

A través de esta jornada, se buscó atender la limitada representación de mujeres en Wikipedia mediante la elaboración y mejora de artículos biográficos. Las figuras abordadas pertenecen a campos como el arte, la ciencia, la cultura, el deporte, la educación y la vida pública, cuyos aportes aún no cuentan con suficiente presencia en esta plataforma global.

En el estado de Chihuahua, la coordinación fue a cargo del SUBA y el IEE. La Mtra. Fabiola Terrazas Guzmán y la Dra. Lorena Alejandra Tarín Estrada participaron como enlaces por parte de las bibliotecas universitarias, al asumir la organización académica y logística, además del acompañamiento a las asistentes. Por su parte, la Mtra. Paola Contestable Frayre representó al IEE dentro del comité organizador.

El encuentro se desarrolló en la Biblioteca Central, bajo la dirección de la M.A.R.H. María de Lourdes Parada Olivas, espacio que facilitó tanto las condiciones de trabajo como el acceso a fuentes de información necesarias para la investigación y redacción. Durante la editatona, la tallerista Tania Solá ofreció una capacitación especializada en edición dentro de Wikipedia. Las participantes adquirieron conocimientos sobre el funcionamiento de la plataforma, la correcta referencia de fuentes y la elaboración de contenidos con formato enciclopédico, además de reforzar habilidades en redacción académica y manejo de información.

Este tipo de ejercicios fortalece la construcción colectiva del conocimiento desde una perspectiva incluyente, al tiempo que contribuye a reconocer la trayectoria de mujeres en distintos ámbitos. La generación de contenido biográfico permite ampliar su visibilidad y su presencia en espacios digitales.

La suma de esfuerzos entre la UACH, a través del SUBA, y el IEE pone de manifiesto el interés por impulsar la equidad de género, promover el conocimiento abierto y aprovechar las herramientas digitales como vía de cambio social. Las y los organizadores coincidieron en la relevancia de mantener este tipo de iniciativas, al considerar que promueven la participación ciudadana, estimulan el pensamiento crítico y favorecen la preservación de la memoria histórica de mujeres que han dejado huella en el desarrollo del país.