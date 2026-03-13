La Planta Tratadora de Aguas Residuales Norte, perteneciente a la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), procesa actualmente alrededor de 1,600 litros de aguas residuales por segundo, lo que permite reutilizar esta agua tratada para el riego de áreas verdes en fraccionamientos y distintos puntos de la zona norte de la ciudad.

Durante un recorrido por las instalaciones de esta planta, el director ejecutivo de la JMAS, Marco Licón Barraza, destacó la importancia de esta infraestructura para el aprovechamiento del agua tratada y el cuidado del agua potable.

El funcionario explicó que gracias a la operación de la Planta Tratadora Norte es posible regar cerca de 800 parques y espacios verdes en la ciudad, lo que representa un importante ahorro de agua potable.

“Por cada litro de agua tratada que utilizamos para riego, es un litro de agua potable que se ahorra. De ahí la importancia de contar con plantas tratadoras que permitan reutilizar el agua en beneficio de la ciudad”, señaló Licón Barraza.

Asimismo, destacó que Ciudad Juárez cuenta actualmente con siete plantas tratadoras de aguas residuales, lo que permite fortalecer el aprovechamiento del agua tratada y posiciona a la ciudad entre las principales del país en reutilización de aguas residuales.

La Planta Tratadora Norte, ubicada sobre la Avenida de las Torres, casi en el cruce con el bulevar Cuatro Siglos, cumple con las normas oficiales NOM-001 y NOM-003, que regulan la calidad del agua tratada para su uso en riego de áreas verdes, procesos industriales, car wash y otros usos que permiten ahorrar agua potable.

Gracias a este proceso de tratamiento, el agua reutilizada abastece diversas zonas de la ciudad, entre ellas Valle del Sol, Sendero, Campos Elíseos, Campestre, el sector del Seminario, el Tec de Juárez y Montebello, además de espacios públicos como el Parque El Chamizal, el Estadio Olímpico Benito Juárez, el Parque Tepeyac, el Parque Borunda, el Estadio 20 de Noviembre y el Estadio Canales Lira, entre otros.