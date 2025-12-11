Este día se llevó a cabo la última entrega del año correspondiente al programa mensual “Cruzada por tu familia”, en el cual se da apoyo alimentario a las y los ciudadanos en situación vulnerable, informó el titular de la Dirección General de Desarrollo Social, Hugo Alberto Vallejo Quintana.



Dijo que desde temprana hora se acudió a diversos puntos de la localidad, con el fin de cumplir con este compromiso mensual que tiene el Gobierno Municipal a cargo del alcalde Cruz Pérez Cuéllar.



Los lugares en donde se compartieron estas despensas fueron los Centros Comunitarios Riberas del Bravo, Talamás Camandari, Frida Kahlo, Ampliación Aeropuerto, Héroes de la Revolución y Kilómetro 27.



También en el Centro Comunitario Granjas de Chapultepec, Francisco I. Madero y Anapra, así como en Atención Ciudadana del Suroriente y los Módulos Mirador y Torres, comentó.



Las despensas que este año suman casi 11,000 los beneficiarios, contienen frijoles refritos, concentrado de pollo, sal refinada, fécula de maíz, galletas integrales, gelatina, grano de amaranto, pastas de sémola de trigo, lata de ensalada, aceite vegetal, arroz, café, azúcar, harina de trigo, lata de chiles curtidos, lata de tomate molido condimentado y dos paquetes de carne.