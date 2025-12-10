El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en rueda de prensa hace unos minutos lanzó una nueva advertencia en su estrategia contra el narcotráfico, señalando que Colombia será “el siguiente” país en su lista de acciones después de las recientes medidas aplicadas contra Venezuela.

Durante un encuentro con la prensa en la Casa Blanca, Trump fue cuestionado sobre si planeaba comunicarse próximamente con el presidente colombiano, Gustavo Petro. El mandatario estadounidense descartó cualquier conversación, argumentando que Petro “ha sido bastante hostil con Estados Unidos”.

“Espero que me esté escuchando. Será el siguiente”, afirmó Trump, en referencia directa al gobierno colombiano.

El presidente estadounidense también aseguró que Petro “va a tener grandes problemas si no se da cuenta” de que Colombia “está produciendo mucha droga”. Añadió que en el país existen “fábricas de cocaína” que “venden directamente a Estados Unidos”, declaraciones que intensifican la tensión bilateral.

En septiembre, la administración Trump retiró a Colombia de la lista de países que cooperan en el combate contra las drogas. Posteriormente, impuso sanciones contra Petro, a quien acusó de ser un “líder del narcotráfico”, marcando uno de los puntos más bajos en las relaciones entre ambos países en décadas.

Las nuevas advertencias de Trump incrementan la incertidumbre sobre los próximos pasos de Washington en su política hacia América Latina y el posible impacto en la cooperación regional.