Inicio » Trump amenaza a Colombia: ‘Será el siguiente’ en su ofensiva antidrogas
PortadaRedes

Trump amenaza a Colombia: ‘Será el siguiente’ en su ofensiva antidrogas

by Eduardo Huízar
written by Eduardo Huízar 0 comments

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en rueda de prensa hace unos minutos lanzó una nueva advertencia en su estrategia contra el narcotráfico, señalando que Colombia será “el siguiente” país en su lista de acciones después de las recientes medidas aplicadas contra Venezuela.

Durante un encuentro con la prensa en la Casa Blanca, Trump fue cuestionado sobre si planeaba comunicarse próximamente con el presidente colombiano, Gustavo Petro. El mandatario estadounidense descartó cualquier conversación, argumentando que Petro “ha sido bastante hostil con Estados Unidos”.

“Espero que me esté escuchando. Será el siguiente”, afirmó Trump, en referencia directa al gobierno colombiano.

El presidente estadounidense también aseguró que Petro “va a tener grandes problemas si no se da cuenta” de que Colombia “está produciendo mucha droga”. Añadió que en el país existen “fábricas de cocaína” que “venden directamente a Estados Unidos”, declaraciones que intensifican la tensión bilateral.

banner

En septiembre, la administración Trump retiró a Colombia de la lista de países que cooperan en el combate contra las drogas. Posteriormente, impuso sanciones contra Petro, a quien acusó de ser un “líder del narcotráfico”, marcando uno de los puntos más bajos en las relaciones entre ambos países en décadas.

Las nuevas advertencias de Trump incrementan la incertidumbre sobre los próximos pasos de Washington en su política hacia América Latina y el posible impacto en la cooperación regional.

You Might Also Like

You may also like

Concluye la J+ esta semana trabajos de bacheo en Senderos de San...

Celebran posada los mercados Ponciano Arriaga y Baeza

Llevan a cabo última entrega de despensas en este 2025

Buque petrolero confiscado iba a Cuba

Trump confirma decomiso de gigantesco buque petrolero frente a Venezuela

Tensión en Venezuela desata preocupación por alza en el precio del petróleo

Juárez noticias All Right Reserved.