Tras la salida de Patricia Dávila Aranda, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, nombró a Javier de la Fuente Hernández como secretario general, luego la polémica por el examen en línea de selección del ciclo escolar 2026-2027.

Fuentes de la UNAM confirmaron a EL UNIVERSAL, que la Rectoría de la Máxima Casa de Estudios solicitó la renuncia de la secretaria general Patricia Dávila Aranda.

En noviembre del 2023, Lomelí Vanegas asumió como rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y la designó para el cargo.

Así Patricia Dávila Aranda, bióloga por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), se convirtió en la primera mujer en ocupar la secretaría general de la UNAM.

“Estoy seguro de que esta Secretaría queda en muy buenas manos y que podremos trabajar juntos por nuestra casa de estudios en estos años que vienen: interesantes, desafiantes y llenos de oportunidades”, afirmó Lomelí Vanegas en el momento.

A lo largo de su carrera, Patricia Dolores Dávila Aranda, quien estudió la maestría de ciencias en la Universidad Nacional Autónoma de México, ha desempeñado diferentes cargos:

Investigadora titular “C” de tiempo completo en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala

En 1989 entró al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) en el aquel entonces Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), donde obtuvo los grados I, II y III

Presidenta de la Sociedad Botánica de México (1999-2002)

Directora de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de 2012 a 2016 y de 2016 a 2020

En 2021, obtuvo el grado de Investigadora Nacional Emérita en el Sistema Nacional de Investigadores

Durante casi 40 años de trayectoria, 50 alumnas y alumnos se han graduado bajo su dirección. De dicha cantidad, 15 fueron de licenciatura, 22 de maestría y 13 de doctorado.

De acuerdo con la página de internet de la UNAM, la Secretaría General de la Máxima Casa de Estudios apoya al rector con la dirección de esta última. Entre sus funciones están:

Definir el marco general de la evaluación educativa de las alumnas y los alumnos

Ayudar a las entidades académicas con referencia al diseño, ejecución y evaluación de planes de programas de estudio

Vigilar el cumplimiento de la Legislación Universitaria acerca de inscripción y revalidación de estudios

Orientar el servicio social a las áreas más necesitadas

Javier de la Fuente Hernández, nombrado por el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, como nuevo secretario general, es cirujano dentista por la Facultad de Odontología, maestro en ciencias por parte de la University of London y profesor de carrera titular “C” de tiempo completo.

De 2004 a 2010 fue director de dicha Facultad. De 2011 a 2017 dirigó la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) León. En 2017 se desempeñó como secretario de Atención a la Comunidad Universitaria. Y en 2018 fue coordinador de la Unidad de Extensión en San Miguel de Allende, Guanajuato.

Del 7 de abril de 2025 al 29 de mayo de 2026 formó parte de la Junta de Gobierno de la Máxima Casa de Estudios.

ElUniversal