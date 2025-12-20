Agentes municipales corroboraron el reporte ciudadano en el cual se informaba de un hombre tirado sobre una calle de terracería de la colonia Valle Dorado, el cual no contaba con signos de vida.

De acuerdo a los uniformados, el hallazgo lo realizaron trabajadores que caminaban por las calles Jalapa y De las Granjas, de la citada colonia y se percataron de un cuerpo de masculino tirado sobre la calle.

De inmediato se dio aviso a las autoridades y al llegar estas al lugar, se percataron del cuerpo e indicaron que contaba con un cinto atado a su cuello además de golpes en diferentes partes.

Los agentes acordonaron la zona y dieron parte a las autoridades investigadoras de la Fiscalía, zona norte.

Por el momento se desconoce la identidad de la víctima y solo se indicó que tenía alrededor de 35 años.