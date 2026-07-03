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Localizan en corral de grúas en Parral, dos camionetas pick up robadas en EU

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Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, localizaron en el corralón de una empresa de grúas, ubicado en el municipio de Hidalgo del Parral, dos camionetas tipo pick up que contaban con reporte de robo en Estados Unidos.

Se trata de una Chevrolet, línea Silverado, modelo 2019 de color blanco, reportada como robada el 06 de octubre de 2025 en Phoenix, Arizona, y otra de la marca Chevrolet, Silverado, modelo 2023, de color rojo, con reporte de robo interpuesto el 11 de febrero del presente año en Tucson, Arizona.

Ambas unidades, previamente fueron depositadas en el referido corralón por personal del Ejército Mexicano, que las aseguró durante la detención de una persona en posesión de armas de fuego en la localidad de San José de Turuachito, en el municipio de Guadalupe y Calvo.

Los automotores quedaron a disposición del Ministerio Público que realizará las investigaciones y diligencias para la posterior entrega a sus propietarios.

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