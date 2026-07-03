Un operativo conjunto encabezado por la Guardia Nacional (GN), el Ejército Mexicano y la Fiscalía General de la República (FGR) concluyó con el aseguramiento de 16 vehículos durante un cateo realizado en un inmueble del estado de Durango.

La acción fue informada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch, como parte de las estrategias coordinadas para combatir las actividades delictivas en distintas regiones del país.

De acuerdo con el boletín oficial, las fuerzas federales ejecutaron una orden de cateo en un inmueble, donde localizaron y aseguraron 16 vehículos.

Tras el aseguramiento, los vehículos fueron puestos bajo resguardo del Ministerio Público Federal, que integrará la carpeta de investigación para determinar su procedencia y posible vínculo con hechos delictivos.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas durante el operativo.

El cateo forma parte de los operativos que realizan de manera conjunta la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Fiscalía General de la República para localizar bienes presuntamente relacionados con actividades ilícitas y fortalecer las acciones de seguridad en el país.

Las autoridades señalaron que las investigaciones continúan y será la FGR la encargada de determinar el destino legal de los vehículos asegurados conforme avancen las indagatorias.