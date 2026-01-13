La Universidad Autónoma de Chihuahua continúa con la recepción de documentos de más de 3 mil alumnos de nuevo ingreso. Las y los estudiantes deberán presentarse personalmente en las fechas y horarios asignados con su documentación en original.

En la ciudad de Chihuahua, la recepción se lleva a cabo los días 12, 13 y 14 en el Salón de Seminarios de la Facultad de Contaduría y Administración (Campus II). Los horarios y fechas específicas están disponibles en:

https://resultados.uach.mx /”

Asimismo, integrantes de la Coordinación de Enlace Universitario comparten con los asistentes información referente a las actividades extracurriculares, las convocatorias de becas, de movilidad académica, entre otros.

En el caso de las unidades académicas en otras ciudades, las fechas para la recepción de documentos son las siguientes:

Ciudad Juárez: los días 19 y 20 de enero en la Facultad de Ciencias de la Cultura Física.

Delicias: 21 de enero en la Facultad de Contaduría y Administración.

Hidalgo del Parral: 22 de enero en la Facultad de Economía Internacional.

Cuauhtémoc:del 5 al 22 de enero en la Facultad de Ciencias Agrotecnológicas.

Es importante que los alumnos cumplan con estas fechas para asegurar su inscripción en la universidad.