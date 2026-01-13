Inicio » Adelanta alcalde diversos proyectos para realizarse este 2026
Portada

Adelanta alcalde diversos proyectos para realizarse este 2026

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, destacó la inversión que se destinará este año para obra pública; entre lo más emblemático destaca la construcción de puentes en el cruce del eje vial Juan Gabriel y bulevar Zaragoza, así como en el Juan Pablo II.

Además, en el tobogán gigante que se construye en el parque suroriente se dispondrá de un elevador para que pueda ser aprovechado por personas con discapacidad. Se contempla inaugurar este parque en marzo del presente año, detalló.

Otro de los temas abordados para el 2026 fue la construcción del Rastro TIF, el cual se encuentra en proceso administrativo.

Al respecto, añadió que el objetivo es que Ciudad Juárez cuente con un rastro TIF que permita exportar cortes de carne, lo que representará un beneficio económico para la ciudad.

banner

Subrayó que muchas de las obras serán seleccionadas por la comunidad a través del Presupuesto Participativo, como una forma de unir a la sociedad con el Gobierno.

Detalló que en este nuevo año se apoyará a escuelas primarias y preescolares que no resultaron ganadoras en el ejercicio del presupuesto participativo.

En materia de mantenimiento urbano, señaló que se mantiene el programa de bacheo y atención a calles como parte de las obras prioritarias.

Indicó que el trabajo se concentra en las avenidas por donde circula el 80 por ciento de los automovilistas.

Aseguró que el presupuesto para 2026 se mantiene e incluso se incrementará para atender las principales vialidades, ya que Juárez es una ciudad de trabajo donde la gente se levanta muy temprano, por lo que se busca que las avenidas sean percibidas como propias, cuidadas y atendidas.

You Might Also Like

You may also like

Estadio 8 de Diciembre será sede oficial de las Fuerzas Básicas de...

Reeligen a Fernando Suárez como presidente de la CMIC Juárez para el...

Turna Morena Chihuahua a Comisión de Honestidad el caso de diputadas que...

Inicia UACJ solicitud de prórrogas para el pago de inscripción del semestre...

Inicia recepción de documentos en la UACH

Luego de rehabilitar la Planta Tratadora del Parque Central; la J+ inicia...