El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, destacó la inversión que se destinará este año para obra pública; entre lo más emblemático destaca la construcción de puentes en el cruce del eje vial Juan Gabriel y bulevar Zaragoza, así como en el Juan Pablo II.

Además, en el tobogán gigante que se construye en el parque suroriente se dispondrá de un elevador para que pueda ser aprovechado por personas con discapacidad. Se contempla inaugurar este parque en marzo del presente año, detalló.

Otro de los temas abordados para el 2026 fue la construcción del Rastro TIF, el cual se encuentra en proceso administrativo.

Al respecto, añadió que el objetivo es que Ciudad Juárez cuente con un rastro TIF que permita exportar cortes de carne, lo que representará un beneficio económico para la ciudad.

Subrayó que muchas de las obras serán seleccionadas por la comunidad a través del Presupuesto Participativo, como una forma de unir a la sociedad con el Gobierno.

Detalló que en este nuevo año se apoyará a escuelas primarias y preescolares que no resultaron ganadoras en el ejercicio del presupuesto participativo.

En materia de mantenimiento urbano, señaló que se mantiene el programa de bacheo y atención a calles como parte de las obras prioritarias.

Indicó que el trabajo se concentra en las avenidas por donde circula el 80 por ciento de los automovilistas.

Aseguró que el presupuesto para 2026 se mantiene e incluso se incrementará para atender las principales vialidades, ya que Juárez es una ciudad de trabajo donde la gente se levanta muy temprano, por lo que se busca que las avenidas sean percibidas como propias, cuidadas y atendidas.