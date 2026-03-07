El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, viajó este fin de semana a Boston para participar en la Mexico Conference 2026 de la Universidad de Harvard, uno de los foros internacionales más importantes dedicados al análisis del presente y futuro de México.

Su participación formará parte de la Semana de México, y este domingo intervendrá en un panel sobre gobiernos locales junto a Adrián de la Garza, alcalde de Monterrey. En ese espacio abordarán los desafíos que enfrentan actualmente las ciudades mexicanas en rubros clave como seguridad, salud, educación y desarrollo urbano.

El edil informó que el viaje se limitará al fin de semana, por lo que no solicitará días adicionales, y puntualizó que los gastos serán cubiertos por él mismo.

La conferencia reúne a representantes de distintos sectores con el propósito de debatir los temas más urgentes para el país, compartir experiencias exitosas de política pública y generar diálogo entre actores de la academia, el servicio público, la iniciativa privada, la sociedad civil y la cultura.

Además de su dimensión académica y política, el encuentro funciona como una vitrina internacional para fortalecer la relación entre México y Estados Unidos, así como para proyectar liderazgos, talento e ideas mexicanas ante una comunidad global de estudiantes y profesionistas.

Con ello, Bonilla llevará la experiencia de Chihuahua a una conversación internacional sobre innovación gubernamental, liderazgo urbano y el papel de los municipios en la transformación de México.