— Alcalde interino saca las garras por su jefe y le dice “fumado” a Ulises Pachco

— Cruz se le va con todo a Maru: “el sello de su gobierno es el abandono”

El martes, después de la Mesa de Seguridad allá en Pueblito Mexicano, la gobernadora Maru Campos y el alcalde interino Héctor Ortiz Orpinel tuvieron su primer encuentro cara a cara desde que el panista recibió las riendas del Municipio por parte del alcalde Cruz Pérez Cuéllar.

Y dicen que fue en muy buenos términos. Nada de gritos, nada de reclamos y, mucho menos, pleito. El acuerdo habría sido tan sencillo como político: “llevar la fiesta en paz y trabajar coordinadamente por Juárez”.

Claro, tampoco había que descubrir el hilo negro. Maru y Ortiz Orpinel son viejos conocidos y excompañeros de Acción Nacional, así que el terreno estaba más que preparado para el entendimiento. Además, ambos enfrentan una circunstancia similar: están en la recta final de sus respectivas administraciones y cualquier pleito a estas alturas sale más caro que cualquier acuerdo.

Ortiz Orpinel confirmó que la coordinación continuará no solamente en seguridad, donde participan Municipio, Estado, Guardia Nacional y Sedena, sino también en las acciones que el Gobierno estatal emprenda en beneficio de los juarenses.

Y ahí está el detalle, “la coordinación multiplica esfuerzos”, como dijo el propio alcalde.

Por cierto, llamó la atención que ese mismo martes Maru tenía contemplada su asistencia a un evento de la Junta Municipal de Agua, pero finalmente no apareció. ¿La razón? La agenda cambió y la mandataria decidió atender el encuentro con el alcalde interino y otros asuntos.

Así que, por lo pronto, parece que en Juárez habrá tregua política. Al menos mientras dure el café y nadie saque el álbum de viejos agravios.

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¡Vaya, vaya! Héctor Ortiz, alcalde interino, se metió de lleno al terreno de la grilla preelectoral y partidista.

Y como era de esperarse, el destinatario de sus dardos fue Ulises Pacheco, dirigente local del PAN, quien trae a Cruz Pérez Cuéllar entre demandas y señalamientos por presuntos actos anticipados de campaña y publicidad adelantada.

Ante los cuestionamientos sobre una resolución judicial relacionada con la publicidad del alcalde con licencia, Ortiz Orpinel salió al quite y aseguró que “no existe ninguna orden para retirar propaganda”, sino únicamente un mandato para que el Municipio atienda y responda una notificación.

Hasta ahí, todo podía quedarse en una aclaración jurídica. Pero al alcalde interino se le calentó la lengua y decidió ponerle sabor al asunto.

“La verdad de las cosas es que está bien fumado…”, soltó Ortiz al referirse a Pacheco.

¡Tómala! Como si no fuera suficiente, también puso bajo la lupa el título de doctor del panista y acusó a los llamados “voceros de la mentira” de tergiversar el contenido de la resolución.

Lo curioso es que Ortiz no solo salió a defender al Municipio. En los hechos, terminó defendiendo a su jefe político, Cruz Pérez Cuéllar, quien anda recorriendo el estado con la mira puesta en la candidatura de Morena a la gubernatura.

Así que mientras Maru y Héctor hablan de coordinación institucional, en la arena partidista el alcalde interino ya escogió esquina.

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Pues parece que Cruz Pérez Cuéllar ya agarró a Maru Campos con tiro al blanco porque lleva varios días al hilo lanzando metralla política.

Ahora el alcalde con licencia y aspirante a la candidatura de Morena por la gubernatura decidió subirle varias rayitas al discurso y acusó que “el sello del gobierno de Maru es el abandono”. ¡Sopas!

Cruz aprovechó los recientes señalamientos de la gobernadora para responderle con una dosis de aquello de “te regreso el golpe”. Dijo que le daba pena que Maru se sintiera abandonada por su equipo, pero que, según él, así se sienten los chihuahuenses por el desempeño de su gobierno.

Y ahí comenzó el recorrido por el catálogo de reclamos: carreteras, salud, seguridad, la Sierra y, de paso, los 67 municipios del estado.

Pero Cruz no se quedó ahí. También cuestionó que la Gobernadora haya optado por confrontarse con la presidenta Claudia Sheinbaum y por mantener una estrategia de espectaculares, ataques y guerra sucia contra Morena, en lugar de dedicarse a gobernar.

¡Más sopas!

La frase final fue todavía más electoral, “el pueblo tiene memoria; por eso usted y el PRIAN ya se van”.