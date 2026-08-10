–¿Se destapa la cargada? Mata y Paredes le ponen agua a Bonilla

–Cruz acelera y reparte cacayacas a Marco Bonilla

La diputada chihuahuita Lilia Aguilar es una política con brújula electoral bien calibrada, y es que sin reparo siempre apunta la chancla hacia juaritos solo cuando se acercan las elecciones.

Porque en tiempos ordinarios la legisladora integrante del clan Aguilar, dueños del PT en Chihuahua, poco se deja ver por los rumbos del Distrito 3 federal que representa aquí en la frontera. ¡Ah! pero eso sí, cuando llegan los tiempos de las encuestas de Morena, de las candidaturas y los tiempos de repartir juego político, ¡súbale que aquí sí hay juarense!

Es raro cuando Lilia Aguilar viene a Juárez, y menos se para por el distrito que representa.

Pero este fin de semana Aguilar apareció muy activa en la colonia División del Norte, organizando una asamblea para arropar a Andrea Chávez. Muy bonito “el discurso de escuchar al pueblo” y “organizar desde abajo”, aunque más de uno seguramente se preguntó dónde estuvo esa cercanía cuando no había candidatura en juego.

Y es que Lilia ya decidió dónde poner todas sus fichas. La petista no solamente respalda a Andrea: le está apostando prácticamente todo su capital político para que la senadora se quede con la candidatura de Morena, PT y aliados.

Vale recordar que Aguilar lleva más de dos décadas viviendo de la política, pasando por cargos partidistas, legislativos y administrativos y de representación popular gracias a los votos de los juarenses, cuando bien es sabido ella siempre ha vivido en Chihuahuitas tierras.

A ella y a su familia les ha ido muy bien en la política, nomás hay que acordarnos, en meses pasados la legisladora anduvo en boca de todos cuando medios nacionales le sacaron a la luz pública su millonario patrimonio, casita con valor de 16 millones de pesos, carros de lujo, un departamento de 5.4 millones, entre otros bienes.

Así que mientras Andrea busca conquistar Chihuahua, Lilia parece estar jugando otra partida: “asegurar que el proyecto de Andrea llegue a buen puerto para que ella también conserve boleto en primera fila”.

Visto esta, Lilia Aguilar sabe muy bien como y cuando aparecer en los tiempos preelectorales, y por supuesto es toda una experta en desaparecer cuando pasan las campañas, obvio con triunfo en las urnas.

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Poco a poco, y como quien no quiere la cosa, los integrantes de primer nivel del gabinete marucampista comienzan a quitarse la capa y a enseñar hacia dónde están apuntando sus simpatías rumbo al 2027.

El primero en mojarse los pies fue Mario Mata Carrasco, director ejecutivo de la JCAS, quien, junto con Alberto Paredes Arroyo, de la JMAS, le organizaron a Marco Bonilla un eventazo con operadores de agua de 32 municipios.

Oficialmente, fue una reunión para hablar de pozos, bombas, redes, saneamiento y tecnología. ¡Ajá! Porque reunir a operadores de prácticamente todo el estado de las descentralizadas con más lanita en sus arcas con el alcalde capitalino tiene toda la pinta de ser una junta técnica… aunque el tufillo electoral se alcanzaba a percibir desde el primer garrafón.

Y ahí está justamente la pregunta incómoda: ¿Mata y Paredes se aventaron la cargada por cuenta propia o ya traen el visto bueno de Maru Campos?

Porque hasta ahora la Gobernadora ha estirado la liga y no parece tener demasiadas ganas de soltar a su gabinete para que se suba oficialmente al barco bonillista. Pero si este encuentro fue con autorización, cuidado, porque podría ser la señal de salida para que otros funcionarios comiencen a aparecer en primera fila con Bonilla.

Y vaya que hace falta acelerar. Del otro lado, Cruz Pérez Cuéllar y Andrea Chávez llevan kilómetros recorridos en la carretera electoral, mientras el PAN apenas comienza a calentar motores.

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Vaya que Cruz Pérez Cuéllar decidió que este fin de semana no había tiempo que perder. El suspirante morenista se dejó ver hasta en la sopa, asambleas, reuniones con jóvenes empresarios, encuentros con la raza y, por supuesto, su respectiva dosis de discurso contra el PAN.

Porque si algo quedó claro es que el alcalde con licencia de Ciudad Juárez ya trae la candidatura en la cabeza… y no precisamente guardada en un cajón.

Cruz aprovechó sus recorridos para cerrar filas con Claudia Sheinbaum y defender a Morena de los ataques panistas. Pero donde se puso sabrosa la cosa fue cuando apuntó los reflectores hacia Marco Bonilla, a quien acusó de “cobarde” por la clausura de comercios en el Mercado Hoyos, luego de que locatarios denunciaran presuntas amenazas relacionadas con la visita del morenista.

¡Tómala! De pasada, Cruz volvió a vender una de sus principales cartas: la confrontación PAN-Morena.

Y no se quedó ahí. Desde Chihuahua capital llamó a mantener la unidad interna, advirtiendo que el verdadero peligro para Morena no está afuera, sino en las broncas entre los propios morenistas. Según su lectura, si Morena se pelea, el PAN respira; si Morena se une, el PAN batalla.

Mientras tanto, en sus “Diálogos con el Compa Cruz”, el juarense buscó conquistar a jóvenes empresarios con una receta que ya comienza a repetirse: desarrollo regional, coordinación con la Federación y presumir que en Juárez se ha hecho obra sin contratar deuda.

Así que mientras Andrea Chávez suma eventos y apoyos, y Bonilla empieza a recibir señales de respaldo desde el gabinete estatal, Cruz anda haciendo lo suyo: kilómetros, reuniones y una que otra cacayaca para que nadie olvide que también está en la carrera.