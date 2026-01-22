Con el objetivo de liberar espacios públicos y garantizar el uso adecuado del suelo, la Dirección de Regulación Comercial del Municipio llevó a cabo un operativo conjunto de Reordenamiento Urbano en la colonia Ampliación Fronteriza, informó su titular, Óscar Guevara.
Durante la intervención, realizada en las calles Navojoa y Sinaloa, se retiraron 13 puestos que se encontraban instalados en áreas verdes y zonas prohibidas. Las acciones se efectuaron luego de que los comerciantes fueran previamente notificados, conforme a la normatividad vigente.
En el operativo participaron diversas dependencias municipales, entre ellas Desarrollo Urbano, la Dirección de Ecología, Seguridad Pública, Seguridad Vial y Protección Civil, logrando la recuperación de espacios para el beneficio de la comunidad. El funcionario señaló que estos operativos continuarán realizándose en distintos puntos de la ciudad.
Municipio recupera áreas verdes con operativo de reordenamiento urbano
Con el objetivo de liberar espacios públicos y garantizar el uso adecuado del suelo, la Dirección de Regulación Comercial del Municipio llevó a cabo un operativo conjunto de Reordenamiento Urbano en la colonia Ampliación Fronteriza, informó su titular, Óscar Guevara.