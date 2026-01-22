Con el objetivo de liberar espacios públicos y garantizar el uso adecuado del suelo, la Dirección de Regulación Comercial del Municipio llevó a cabo un operativo conjunto de Reordenamiento Urbano en la colonia Ampliación Fronteriza, informó su titular, Óscar Guevara.

Durante la intervención, realizada en las calles Navojoa y Sinaloa, se retiraron 13 puestos que se encontraban instalados en áreas verdes y zonas prohibidas. Las acciones se efectuaron luego de que los comerciantes fueran previamente notificados, conforme a la normatividad vigente.

En el operativo participaron diversas dependencias municipales, entre ellas Desarrollo Urbano, la Dirección de Ecología, Seguridad Pública, Seguridad Vial y Protección Civil, logrando la recuperación de espacios para el beneficio de la comunidad. El funcionario señaló que estos operativos continuarán realizándose en distintos puntos de la ciudad.