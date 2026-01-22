jueves, enero 22, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » Municipio recupera áreas verdes con operativo de reordenamiento urbano
Portada

Municipio recupera áreas verdes con operativo de reordenamiento urbano

by Salvador Miranda
written by Salvador Miranda 0 comments

Con el objetivo de liberar espacios públicos y garantizar el uso adecuado del suelo, la Dirección de Regulación Comercial del Municipio llevó a cabo un operativo conjunto de Reordenamiento Urbano en la colonia Ampliación Fronteriza, informó su titular, Óscar Guevara.
Durante la intervención, realizada en las calles Navojoa y Sinaloa, se retiraron 13 puestos que se encontraban instalados en áreas verdes y zonas prohibidas. Las acciones se efectuaron luego de que los comerciantes fueran previamente notificados, conforme a la normatividad vigente.
En el operativo participaron diversas dependencias municipales, entre ellas Desarrollo Urbano, la Dirección de Ecología, Seguridad Pública, Seguridad Vial y Protección Civil, logrando la recuperación de espacios para el beneficio de la comunidad. El funcionario señaló que estos operativos continuarán realizándose en distintos puntos de la ciudad.

You Might Also Like

You may also like

Captan volcadura de tráiler rumbo a Chihuahua

“Tiran Bola” directivos de Index junto al rector de la UACH

Amenaza tormenta invernal a Estados Unidos y México con frío extremo y...

Voces que nacen en la UACH: alumnos formados hoy dominan la radio...

Urge plan económico para rescatar Juárez; juarenses sin empleo al borde de...

Arrestan a sujeto con droga, vapes y cartuchos durante cateo en la...