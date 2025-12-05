El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que el proceso de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) avanza con normalidad y que, hasta ahora, no existe indicio alguno de que el acuerdo deje de renovarse. Sus declaraciones se dieron en Cuernavaca, durante el STS Forum Latam 2025, un día después de que el presidente Donald Trump volvió a sugerir que dejará “expirar” el tratado para negociar uno nuevo.

Ante los comentarios del presidente estadounidense, Ebrard señaló que no le corresponde debatir con Trump y que su responsabilidad es guiar el proceso técnico del tratado. Subrayó que, mientras continúan las consultas, no hay señales de que el proceso vaya a detenerse.

“Hasta hoy no tengo ninguna señal que me diga que no se va a seguir adelante”, afirmó.

El presidente Trump sostuvo en Washington que el T-MEC “vence en aproximadamente un año” y que, llegado el momento, podría dejarlo expirar o renegociar un nuevo acuerdo con México y Canadá. También acusó a ambos países de “aprovecharse” de Estados Unidos.

Como parte del trabajo interno, Ebrard informó que México prepara el reporte final de las consultas nacionales y que será entregado en enero.

Según el secretario:

90% de las ponencias recibidas en México coincide en que el T-MEC debe mantenerse.

Solo restan por integrar las aportaciones del Senado.

Aunque algunos sectores expresaron críticas —por ejemplo, agricultores que cuestionan los subsidios en EU o debates entre mayor apertura comercial vs. mayor proteccionismo—, Ebrard enfatizó que no existe ninguna voz que pida abandonar el tratado.

El proceso de revisión recogió opiniones de múltiples sectores económicos. Entre los temas más mencionados se encuentran:

Agricultura: preocupación por subsidios estadounidenses.

Comercio: solicitud de mayor apertura.

Sector productivo: propuestas para fortalecer la protección frente a importaciones.

Pese a las diferencias, la coincidencia general es clara: el T-MEC debe continuar.

Ebrard también abordó las negociaciones que México mantiene con Estados Unidos para eliminar aranceles en industrias clave como:

Acero

Aluminio

Sector automotriz

Jitomate

Aseguró que México se encuentra “en la mejor posición arancelaria relativa” frente a otros países, incluido Canadá, lo que representa una ventaja en la relación comercial.

Con la revisión en marcha y las consultas activas, la postura del gobierno mexicano es que el tratado seguirá adelante. El informe que México presentará en enero será parte central del proceso y mostrará un consenso amplio a favor del acuerdo.

Aunque las declaraciones de Trump generan incertidumbre, Ebrard insiste en que, hasta ahora, el procedimiento avanza conforme a lo previsto y que no existe ninguna señal formal de riesgo para el T-MEC.

La revisión continuará en los próximos meses, en un contexto donde el acuerdo comercial sigue siendo fundamental para el comercio regional y para millones de empleos en América del Norte.

ElImparcial