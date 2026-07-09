El presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chihuahua y diputado federal, Álex Domínguez, acompañado por José Benites, delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) hizo un llamado a recuperar una política exterior basada en el diálogo, la cooperación y la construcción de alianzas estratégicas que permitan fortalecer la economía, la democracia y la presencia de México en el escenario internacional.

Ambos dirigentes señalaron que el país atraviesa un momento que exige apertura, visión de Estado y la construcción de acuerdos que generen confianza entre los socios comerciales y la comunidad internacional, advirtiendo que el aislamiento y la polarización afectan el desarrollo económico y las oportunidades para las familias mexicanas.

Álex Domínguez destacó que la incertidumbre generada en torno al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) representa un riesgo para millones de empleos, por lo que es indispensable privilegiar el diálogo, la certidumbre jurídica y la cooperación con los principales socios comerciales del país. Recordó que este acuerdo ha sido un motor para el crecimiento económico, las exportaciones y la atracción de inversiones.

Por su parte, José Benites subrayó que el PRI continuará impulsando una agenda que fortalezca las instituciones democráticas, el respeto al Estado de derecho y la construcción de consensos, convencido de que México requiere gobiernos que privilegien el diálogo, la legalidad y la colaboración con la comunidad internacional para enfrentar los retos del presente.

Asimismo, Álex Domínguez sostuvo que la defensa de la democracia es una responsabilidad compartida y requiere la participación de todas las fuerzas políticas comprometidas con la Constitución, las instituciones, los contrapesos y el respeto a la voluntad ciudadana expresada en las urnas.

Finalmente, Álex Domínguez y José Benites coincidieron en que México debe recuperar su liderazgo internacional mediante la construcción de puentes de diálogo, cooperación y entendimiento, privilegiando la unidad, la estabilidad económica y el fortalecimiento de las instituciones democráticas para brindar certeza y mejores oportunidades a las y los mexicanos.