La gobernadora Maru Campos encabezó este día la primera Mesa Estatal de Construcción de Paz en las instalaciones de la torre Centinela, en Ciudad Juárez, donde se destacaron los resultados obtenidos gracias al trabajo coordinado entre Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Fiscalía General del Estado, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Fiscalía General de la República.

En el informe presentado durante la sesión se resaltó la obtención de dos sentencias históricas de 600 años y 845 años contra secuestradores de personas migrantes. Adicionalmente se obtuvo una condena de 50 años por secuestro exprés.

La estadística indica que durante 2025 se realizaron 203 cateos, en tanto que, en lo que va de 2026 se han concretado 340 eventos, gracias a la colaboración con el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE).

En lo que compete a feminicidios, la Fiscalía General del Estado dio a conocer que se logró una reducción del 50 por ciento en el número de casos registrados durante el primer semestre de 2026, en comparación al mismo periodo del año anterior.

Asimismo, se dio a conocer la disminución anual en el número de víctimas de homicidio doloso en Juárez, en el lapso comprendido entre septiembre de 2021 a la fecha, al pasar de 4 a 2 víctimas diarias, lo que significa una reducción del 50 por ciento.

Se informó que hubo un incremento del 225 por ciento en órdenes de aprehensión ejecutadas, del 76 por ciento en carpetas de investigación judicializadas y del 56 por ciento en carpetas con sentencia condenatoria.

Desde el inicio de la administración a la fecha se han decomisado mil 145 armas, lo que refleja la voluntad del Gobierno del Estado y el Ejército Mexicano para disminuir la incidencia delictiva entre las y los jóvenes.

Finalmente se detalló que tanto la Sedena como la SSPE instalaron una base de operaciones permanente en la comunidad de Cinco Llagas, municipio de Guadalupe, con el objetivo de proporcionar apoyo, crear un ambiente de paz y seguridad así como disminuir la percepción de inseguridad en la región.

En la reunión estuvieron presentes Gilberto Loya, titular de la SSPE; Francisco Sáenz, encargado de despacho de la FGE; Fernando Colchado, comandante de la XI Región Militar; Carlos Manuel Salas, fiscal de la Zona Norte; David López, comandante de la 42 Zona Militar y Fernando Ávila, representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Además del coordinador estatal de la Guardia Nacional, Israel Caro; el comandante de la 5ª Zona Militar, Felipe González; la delegada del Instituto Nacional de Migración, Zaira Carrasco y la representante de la Fiscalía General de la República, Andrea Guzmán.