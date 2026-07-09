El deporte, los recuerdos y la competitividad se fusionaron esta semana con la celebración de la III Semana Deportiva “Kiki” Romero de Basquetbol, la cual es organizada por la Fraternidad Scouts, convirtiéndose en el escenario perfecto para estrechar lazos comunitarios y rendir homenaje a las leyendas que cimentaron el baloncesto en la región.

El evento contó con la presencia de Juan Carlos Escalante, director del Instituto Municipal de Deporte y Cultura Física; Karla Escalante, regidora de la Comisión de Deporte y Cultura Física; Mario Macario Ruíz, director del Instituto

Tecnológico de Ciudad Juárez; Arturo Cruz, presidente del Salón de la Fama del Deportista Juarense; Francisco y Elvira Romero, sobrinos del homenajeado “Kiki” Romero y los integrantes de la Fraternidad Scout.

Benjamín “La Cabra” Ortega y Macario Ruíz fueron los encargados de lanzar la primera bola del torneo. Las jornadas previas de competencia dejaron grandes emociones en la cancha, destacando encuentros reñidos donde la estrategia y la condición física se impusieron.

Entre los resultados más destacados de la jornada sobresalen la victoria de Killers por 46-34 sobre Winners, en un encuentro donde la solidez defensiva fue clave para contener el ataque rival; el triunfo de Catedral por 76-57 ante

Abarrotes León, gracias a una ofensiva que marcó el ritmo del partido; además del cerrado 34-28 de Bulls sobre Sheiks, definido en los minutos finales. El duelo más emocionante fue el de Venados y Scouts, donde una sola canasta hizo la diferencia para sellar el marcador 40-38 a favor de Venados.

Más allá de los resultados en el tablero, el alma del evento radicó en su capacidad para conectar generaciones; la tribuna y la duela vibraron con la presencia de figuras históricas del movimiento Scout de los años 60, hombres que abrieron el camino para el deporte local.

Entre los invitados de honor destacaron Jesús “Cach” Soto, Tony Rojas, Tony Primero, Juan Antonio Saucedo y Manuel Aguilar.

El torneo llega hoy a su fin, la ceremonia oficial de clausura y premiación está programada para esta tarde a las 6:30 de la tarde.

La cita es en el emblemático Gimnasio Adaptado Lic. Benito Juárez, donde se espera que la comunidad del basquetbol y las familias juarenses se reúnan para despedir esta tercera edición.