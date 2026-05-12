Muere a los 99 años Jack Taylor, figura del cine de terror

El actor estadounidense Jack Taylor falleció a los 99 años, dejando un amplio legado en el cine de género, especialmente en producciones de terror y serie B realizadas en España, donde desarrolló gran parte de su carrera.

Taylor, nacido en Oregon City, Estados Unidos, se convirtió con el paso de los años en un rostro habitual del llamado “fantaterror” español, participando en numerosas películas de culto desde su llegada al país en la década de los años sesenta.

A lo largo de su trayectoria trabajó bajo la dirección de cineastas como Jesús Franco, Amando de Ossorio y Carlos Aured, y formó parte de títulos que con el tiempo se convirtieron en referentes del cine de género europeo. También tuvo apariciones en producciones internacionales, lo que amplió su reconocimiento más allá del circuito español.

Fallece el actor estadounidense Jack Taylor, afincado en España desde los años sesenta. Participó en películas como Conan el bárbaro, Mil gritos tiene la noche o La novena puerta. pic.twitter.com/Th7wfSOXl3 — Academia de Cine (@Academiadecine) May 12, 2026

Entre sus participaciones más recordadas se encuentran películas como “Mil gritos tiene la noche”, “La novena puerta” y “Conan el bárbaro”, donde interpretó papeles secundarios que lo consolidaron como un actor recurrente en historias de corte fantástico y terror.

Además de su trabajo en cine, Taylor mantuvo una larga carrera que abarcó varias décadas, en las que participó en más de un centenar de producciones, convirtiéndose en una figura de culto para los seguidores del cine fantástico.