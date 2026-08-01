La Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026 informó sobre la realización de un ‘examen de control presencial’ para rectificar los resultados de la prueba de ingreso a licenciatura, que se llevó a cabo de manera virtual.

Debido a las irregularidades presentadas en el puntaje, Leonardo Lomelí, rector de la máxima casa de estudios, respaldó la medida, al considerar que garantizará que los estudiantes aceptados cuenten con los conocimientos necesarios.

Pero, ¿quiénes deberán presentar el nuevo examen? Aquí te lo contamos.

¿Quiénes podrán presentar el nuevo examen?

El presidente de la Comisión Técnica para la revisión de los exámenes, Eduardo Bárzana, informó que serán convocadas las personas que ya habían recibido un aviso de selección para ingresar a la UNAM con la convocatoria 2026, así como a quienes obtuvieron en el examen un número de aciertos igual o superior a la menor cifra que permitió el ingreso a la carrera elegida entre 2021 y 2026, dependiendo del plantel o modalidad.

Asimismo, podrán participar aquellos aspirantes que, alcanzado los puntajes mencionados anteriormente, no fueron seleccionados como consecuencia de las irregularidades detectadas.

Esta prueba se realizará de forma presencial con versiones distintas a las ya aplicadas. Se prevé que la medida se realice a la brevedad, para no modificar al calendario de ingreso ya estipulado por la institución.

Los lugares se determinarán a partir de los nuevos resultados que se obtendrán tras el examen de control presencial.SEP mantiene diálogo con la UNAMEn paralelo, la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que mantiene comunicación con la rectoría de la UNAM para dar seguimiento a la situación derivada de las presuntas irregularidades detectadas durante el primer examen de ingreso aplicado completamente en línea.

No obstante, la dependencia federal ha subrayado que corresponde exclusivamente a la universidad conducir la investigación y determinar las acciones que procedan, en respeto a su autonomía.

Milenio