La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), trabaja en la reparación del hundimiento sobre la calle Mayas entre Zinacantecos y Xochimilcas en la colonia Aztecas, el cual, se registró debido a la acumulación de agua de lluvia y aguas negras en la red de drenaje.

La arquitecta Ileana Baca, jefa del Distrito 1 del departamento de Alcantarillado de la JMAS, indicó que este problema ha sido recurrente en este punto debido a que la red de alcantarillado sanitario es usada como drenaje pluvial, lo que genera el colapso del sistema de drenaje y la acumulación de agua estancada.

En la reparación de este tramo, se instalaron 54 metros lineales nueva de 10 pulgadas, para sustituir la tubería de concreto que era más pequeña y menos capacidad.

“El brote se dio a causa de una falla en la estructura del tubo existente, esto no permite que el agua continúe con su caudal normal. Aquí lo que nos ocasionó un poquito de más complicación es que la calle está en vado, esto ocasiona que el agua no desaloje de la manera habitual”, informó Ileana Baca.

Estos trabajos están programados podrían tardar hasta dos días para su reparación total, posteriormente entrando el departamento de bacheo de la JMAS para la reposición completa de la vialidad.

De acuerdo con el departamento de Alcantarillado de la JMAS, este punto de la red de drenaje cuenta con un historial de reparaciones entre febrero a mayo del presente año, el cual, es derivado de la acumulación de agua de lluvia y desechos de basura.

La JMAS agradece la paciencia de los vecinos de la zona y exhorta a quienes transitan por esta vialidad a tomar vías alternas durante el proceso de reparación.