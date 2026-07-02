Chihuahua Chih, 02 de julio 2026.-María Antonieta Pérez Reyes diputada de morena, destacó que la iniciativa que se presentó para análisis de comisión en el Congreso Local, donde se busca que Vialidad en el Estado determine en coordinación con la Federación cuáles espacios no pueden entrar vehículos todoterreno, es un asunto que se debe resolver en conjunto con la Dirección de Movilidad, pero sin anteponer o priorizar los derechos de la sociedad a divertirse a costa de destruir un ecosistema como es el que se genera en los cauces de los ríos, y lagunas en el estado.

“Nuestra responsabilidad como sociedad desarrollada que somos es aprender a vivir en armonía con la naturaleza, con los ecosistemas, con los cauces de ríos, y los cuerpos de agua que tenemos en el estado”, explicó la legisladora morenista.

Pérez Reyes sentencio que no se puede priorizar la seguridad de los ciudadanos a costa de deteriorar la naturaleza o viceversa, por lo que el reto principal es ese, buscar a través de las leyes, del análisis de las problemáticas, de las necesidades de la ciudadanía, el equilibrio justo que permita que los ecosistemas de nuestro estado, de nuestras zonas naturales, no sea destruido, dando obviamente, solución a los problemas de recreación que pueda tener la sociedad.

“El tema no es destruir la naturaleza para que el ser humano se pueda divertir. Eso no es diversión. Cuando estás exterminando o estás acabando con ecosistemas, como sucede cuando los vehículos todoterreno se meten a los cauces de los ríos, a las cuencas, a los cuerpos de agua, están destruyendo un sistema que, por naturaleza, al no existir, nos va a afectar a todos en el medio ambiente”, enfatizó la congresista.

María Antonieta Pérez abundó en que problemáticas ecológicas como sequías, el calentamiento extremo, y todos esos asuntos de naturaleza descompuesta vienen derivados precisamente de que hemos alterado los ecosistemas de manera irresponsable.

“Estamos poniendo en riesgo la extinción de seres vivos que tienen miles de años sobreviviendo a la naturaleza, como para que, por falta de regulación, nosotros, que tenemos la obligación de cuidar el medio ambiente, los seres humanos, los legisladores, los funcionarios de gobiernos, vayamos a permitir que se exterminen”, remarcó.

Finalmente, la diputada de morena reitero que como seres humanos no podemos darnos el lujo de no cuidad el medio ambiente, por lo que simple y sencillamente, tenemos que encontrar el justo medio, el equilibrio perfecto para que podamos convivir en paz con la naturaleza.