Ciudad Juárez, Chih.- Tras los recientes incendios que mantuvieron en alerta a Ciudad Juárez durante varios días, la diputada Xóchitl Contreras denunció que el Heroico Cuerpo de Bomberos enfrenta una de las peores crisis de su historia debido al abandono del Gobierno Municipal, que mantiene a la corporación operando con equipo insuficiente mientras miles de familias quedan expuestas ante cualquier emergencia.

La legisladora acusó al Gobierno Municipal de intentar evadir su responsabilidad al culpar a otras autoridades por lo ocurrido, cuando es el propio Ayuntamiento quien tiene la obligación de inspeccionar los establecimientos, supervisar las medidas de seguridad y otorgar permisos de funcionamiento y uso de suelo.

“Ya basta de querer engañar a los juarenses. No jueguen con la inteligencia de la ciudadanía ni pretendan desviar la atención inventando culpables donde no los hay. El Municipio tiene responsabilidades muy claras y no puede seguir escondiéndose detrás de discursos o conferencias de prensa para justificar su inacción. Su obligación es prevenir, inspeccionar, supervisar y garantizar que Protección Civil funcione; no buscar pretextos cuando las tragedias ya ocurrieron. Gobernar implica asumir responsabilidades, no repartir culpas.”

“No pueden salir a decir que es responsabilidad del Estado. El municipio es el primer respondiente en materia de inspecciones y prevención. Si las dependencias municipales hubieran hecho su trabajo, muchas tragedias podrían evitarse. Lo verdaderamente preocupante es que hoy nadie quiere asumir su responsabilidad”, sostuvo.

Asimismo, lamentó que mientras la ciudad enfrenta una crisis en materia de Protección Civil, el presidente municipal con licencia Cruz Pérez mantenga sus prioridades en la política electoral.

“Es inadmisible que quien aspira a gobernar Chihuahua no haya podido garantizar siquiera las condiciones mínimas para proteger a los juarenses. El señor Pérez antes de pensar en otro cargo, primero debe responder por el abandono en el que dejó a Ciudad Juárez”, expresó.

Como parte de su posicionamiento, la diputada lanzó un reto público al presidente municipal con licencia, al alcalde suplente, a los diputados y regidores de Morena, así como al director de Protección Civil, para que sean ellos quienes fijen el día, la hora y el lugar para recorrer, junto con los medios de comunicación, cada una de las estaciones de bomberos de Ciudad Juárez y constatar las condiciones reales en las que opera la corporación.

“Que pongan día, hora y lugar. Yo los acompaño, junto con los medios de comunicación, para recorrer las diez estaciones de bomberos y que los juarenses conozcan la realidad. Ahí veremos que solamente siete están en funcionamiento y que la ciudad depende de apenas cuatro máquinas extintoras. Si realmente sostienen que Bomberos tiene el mejor equipamiento del estado, que lo demuestren frente a la ciudadanía y no solo con declaraciones.”

“Porque una cosa es presumir en boletines y otra muy distinta es caminar las estaciones, ver las unidades descompuestas, el equipo insuficiente y escuchar a quienes todos los días arriesgan su vida. Si están tan seguros de que todo funciona de maravilla, entonces no deberían tener ningún problema en abrir las puertas y mostrar la realidad. Los juarenses merecen hechos, no propaganda; resultados, no excusas; y un gobierno que asuma sus obligaciones en lugar de intentar convencer a la gente de una realidad que simplemente no existe”, retó.

Xóchitl Contreras señaló que el incendio registrado en una recicladora, que tardó más de 24 horas en ser controlado, dejó al descubierto una realidad que el Ayuntamiento ha intentado ocultar: una ciudad de más de un millón y medio de habitantes depende de apenas cuatro máquinas extintoras en funcionamiento.

“Nuestros bomberos hacen milagros con las carencias que tienen. Mientras combatían ese incendio, ¿qué habría pasado si otra colonia hubiera requerido auxilio por un incendio de grandes dimensiones? Simplemente no había capacidad de respuesta. Estamos hablando de vidas humanas y de la seguridad de miles de familias juarenses”, afirmó.

La diputada recordó que el Congreso del Estado aprobó un exhorto promovido por ella para exigir al Gobierno Municipal atender de manera urgente la crisis que enfrenta el Heroico Cuerpo de Bomberos; sin embargo, aseguró que las condiciones continúan siendo las mismas.

“Los bomberos cumplen todos los días con valentía, incluso poniendo en riesgo su vida. Quienes no están cumpliendo son las autoridades municipales. Ciudad Juárez merece un gobierno que prevenga las tragedias, no uno que busque excusas cuando ya ocurrieron. La seguridad de las familias juarenses no puede seguir siendo víctima de la negligencia, la simulación y la falta de responsabilidad de quienes hoy gobiernan el municipio”, concluyó.