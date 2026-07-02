CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua – Marcelo Vázquez Tovar, delegado de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana (ANIERM) en el estado de Chihuahua, destacó el crecimiento extraordinario que registran las exportaciones por la aduana de Ciudad Juárez, la cual ha experimentado un incremento del 87% en dichas operaciones en el último año, superando significativamente el promedio nacional.

De acuerdo con los datos más recientes del INEGI, en abril de 2025, el cruce de mercancías por la aduana juarense —vía carretera y ferroviaria— ascendió a 9,212 millones de dólares. Para el mes de abril del presente año, dicha cifra alcanzó los 17,230 millones de dólares, rozando el doble del volumen exportado.

“A pesar de la turbulencia generada por temas de aranceles, normatividad aduanera y la renegociación del T-MEC, las empresas están incrementando el flujo de mercancías por esta zona. Este fenómeno es resultado de una eficiente gestión aduanera, una cotización del 10% más baja que favorece el valor de las exportaciones y, principalmente, el auge de la Inteligencia Artificial”, señaló Vázquez Tovar.

El delegado de ANIERM subrayó que Juárez se ha consolidado como un centro estratégico en la producción de componentes de alta tecnología: “Contamos en la ciudad con productores de computadoras, servidores y terminales esenciales para los procesos de IA. Estas empresas están produciendo y exportando a mayor escala y con mejores precios, lo que explica este crecimiento exorbitante”.

Vázquez Tovar aclaró que, si bien esta cifra integra mercancías provenientes del sur del país, históricamente más del 90% de lo que cruza por Juárez es manufactura local. Este comportamiento refleja una transformación económica de la ciudad hacia operaciones de mayor valor agregado, incluso con una reducción en la intensidad de mano de obra.

En términos del análisis anual, hasta abril de 2026, el volumen de exportaciones que cruzaron por esta frontera fue de 141 mil millones de dólares, en comparación con los cerca de 90 mil millones registrados al mismo periodo del año anterior, lo que representa un crecimiento del 57%. Actualmente, Ciudad Juárez es responsable de una cuarta parte de las exportaciones terrestres de México.

Ante este panorama, el delegado de ANIERM reiteró el compromiso de la asociación por continuar impulsando la mejora de la infraestructura aduanera, necesaria para sostener y optimizar el flujo comercial que coloca a Ciudad Juárez como un pilar fundamental de la economía nacional.

Así mismo destacó la buena labor de la Aduana que a pesar de presentar ciertos rezagos en infraestructura logra que por aquí cruce 1 de cada 4 dólares que México exporta a todo el mundo.