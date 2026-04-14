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Confirma Fiscal General que murió jinete tras ser pateado por un toro en Rodeo de Chihuahua

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El fiscal general del estado, César Jáuregui Moreno, confirmó que un jinete falleció en el hospital luego de resultar gravemente lesionado tras recibir la patada de un toro durante un evento de rodeo.

De acuerdo con la información, la víctima, identificada como Eliud Aranda, fue trasladada a recibir atención médica con una herida abdominal severa y lesiones en la caja torácica. Pese a los esfuerzos del personal de salud, el jinete perdió la vida a consecuencia de las lesiones.

El accidente ocurrió mientras participaba en el “Rodeo de la Primavera”, realizado en la Unión Ganadera Regional de Chihuahua. Durante la monta, el toro lo derribó y posteriormente lo golpeó con las patas traseras, provocándole las heridas que resultaron mortales.

El fiscal general indicó que las lesiones derivadas del impacto fueron determinantes para el fallecimiento del jinete, quien era originario de Saltillo.

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