Las y los integrantes de la Comisión de Educación, Cultura Física y Deporte de la 68 Legislatura del Congreso local, aprobaron el proyecto de dictamen que busca establecer la notificación a las y los padres de familia de violentados y violentadores en casos de violencia escolar en el Estado.

Este proyecto, impulsado por el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, fue votado por unanimidad de las y los presentes y se someterá a votación ante el Pleno en la siguiente sesión programada.

Dicho documento, plantea una reforma al artículo 11 de la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia Escolar del Estado de Chihuahua, específicamente:

“Notificar a las madres y padres, tutores o quienes ejerzan la guarda y custodia, tanto de la víctima como de la o el estudiante denunciado solamente en los casos de violencia escolar ejercida entre pares. En todos los demás tipos de violencia, particularmente en aquellos donde la violencia pueda estarse suscitando en el entorno familiar, la notificación se hará una vez que las autoridades a las que se haya dado parte ya se encuentren presentes en resguardo de la víctima”.

Por otro lado, también se informó a las y los presentes, los turnos de diversas iniciativas y que tienen que ver con garantizar la educación inclusiva, presencia obligatoria de psicólogos en planteles educativos públicos, políticas públicas de salud y educativas, así como inclusión educativa para educandos con enfermedades crónicas.

Cabe mencionar que en esta reunión de trabajo, estuvieron presentes las y los diputados: Óscar Avitia en su calidad de presidente, América Aguilar como secretaria, así como vocales: Herminia Gómez y Carlos Olson.