La diputada Magdalena Rentería Pérez quien integra el Grupo Parlamentario de morena exhortó ante el Congreso, a que la gobernadora del estado de prioridad a los peatones sobre los vehículos en las obras viales ofrecidas en tramos de la avenida de Las Torres, ubicada al sur de Ciudad Juárez.

Expuso la legisladora que se trata de un punto de acuerdo para que en el diseño y construcción de los nuevos pasos a desnivel proyectados sobre la Avenida Las Torres, se garantice el respeto al principio de prioridad peatonal previsto en la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Chihuahua.

Según la Coordinación de Seguridad Vial, en 2025 se registraron 197 hechos viales relacionados con atropellos, con un saldo de 20 personas fallecidas. Con fecha de febrero pasado se habían registrado 17 incidentes de atropellamiento y de las vialidades con mayor incidencia se encuentra la avenida Las Torres con 19 accidentes de peatones.

El gobierno de Chihuahua anunció tres pasos a desnivel a la altura de los cruces con Tomás Fernández, Valle del Sol e Independencia, para desahogar el tráfico en un corredor de gran carga vehicular en Las Torres. Pero estudios de planeación urbana han demostrado que la construcción de pasos a desnivel, si bien mejora la fluidez vehicular, puede incrementar las barreras físicas para los peatones al ampliar distancias de cruce y aumentar la velocidad de los vehículos, señaló.

Recordó también la congresista por morena que en noviembre de 2025 presentó un exhorto para que el Gobierno Municipal de Ciudad Juárez y el del Estado construyeran en conjunto, sobre la citada arteria, áreas de descanso y espacios de circulación peatonal, tales como cruces a nivel de calle o de banqueta, pasos elevados y subterráneos, así como demás infraestructura destinada a privilegiar la conectividad y seguridad de los peatones en la misma vialidad.

En más ejemplos, se sabe que el tramo que va desde la avenida El Porvenir hasta la Manuel J. Clouthier de seis kilómetros aproximadamente, es donde se registran la mayoría de los accidentes. También en el mismo tramo operan supermercados como Walmart Las Torres, Plaza Sendero Las Torres, S-Mart Torres del Sur, Sam’s Club Las Torres, un Smart más y Elektra.

‘Como bien lo hemos venido mencionando, muchas de las vialidades de Ciudad Juárez no contemplan al peatón como prioridad, lo que ha ocasionado que se ponga en riesgo a los ciudadanos que transitan caminando por la ciudad. Es por ello que se debe tomar en cuenta la construcción de calles, bulevares, avenidas, entre otras vialidades, que cuenten con pasos peatonales seguros y eficaces’, exigió la diputada juarense, medidas que deben de incluir a personas con alguna discapacidad, de la tercera edad, menores y también a ciclistas.

Si bien -apuntó Rentería Pérez- la ampliación de Las Torres por el Gobierno Municipal de Ciudad Juárez benefició a 80 mil personas y a 35 mil vehículos que ahí circulan; sin embargo, hay preocupación que solo están diseñadas solo para automóviles.

En ese sentido, resulta indispensable reconocer que esa avenida constituye una de las de mayor importancia para el suroriente de Ciudad Juárez y, por lo mismo, es necesario cumplir la Ley de Movilidad y Seguridad Vial para evitar accidentes y dificultades para los peatones.

Por lo anterior expuesto concluyó la diputada Magdalena Rentería exhorta al Ejecutivo Estatal para que, en los nuevos pasos a desnivel en la avenida Las Torres ya anunciados, se tome en cuenta la prioridad del peatón sobre los vehículos.