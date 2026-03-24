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Ofrece Municipio apoyo a abuelos de Eitan Daniel y llama a prevenir violencia infantil

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El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, dio a conocer que, si los abuelos del niño Eitan Daniel solicitan apoyo al Gobierno Municipal, con gusto se lo otorgarán.

Durante el desarrollo de la conferencia de prensa semanal, el alcalde mencionó que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Juárez, en conjunto con la Coordinación General de Comunicación Social, llevan a cabo una campaña para erradicar la violencia contra niñas, niños y adolescentes.

“Esta campaña ya se había lanzado desde antes de que se registrara esta tragedia y se está trabajando permanentemente por parte del DIF”, detalló el edil.

Lo que sucedió con el niño de año y medio es una gran tragedia y lo único que se pude hacer en este tipo de casos, es la concientización.

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Expresó que el pasado viernes, en la reunión con la Mesa de Seguridad, él mencionaba que es imposible prever que una mamá pueda hacer algo así contra su hijo, por ello el Gobierno Municipal realiza la campaña de concientización.

Asimismo, indicó que, en el caso de los abuelos del infante, si requieren de alguna ayuda se pueden acercar a la oficina de la Coordinación de Atención Ciudadana ubicada en el primer piso de la Unidad Administrativa Lic. Benito Juárez (presidencia municipal).

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