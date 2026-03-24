Con la llegada de la primavera, una especialista de la Universidad Autónoma de Chihuahua destaca la importancia de realizar actividades de mantenimiento en los jardines para favorecer el crecimiento saludable de las plantas y el equilibrio de los ecosistemas.

La Dra. Miriam Elizabeth Martínez Pérez, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Agrotecnológicas (FACIATEC), señaló que esta temporada es ideal para llevar a cabo labores como la limpieza de residuos invernales, la poda de saneamiento y la preparación del suelo mediante abonos orgánicos, como el humus de lombriz, que contribuyen a mejorar la nutrición vegetal.

Asimismo, explicó que durante la primavera es recomendable plantar bulbos de verano, trasplantar especies ornamentales, dar mantenimiento al césped y vigilar las poblaciones de plagas e insectos benéficos. Estos últimos desempeñan un papel fundamental en el control biológico y en la estabilidad de los ecosistemas del jardín.

Entre los insectos aliados se encuentran especies como las mariquitas (Hippodamia convergens), crisopas (Chrysopa viridis), arañas, mantis religiosas (Mantis religiosa), chinches asesinas (Zelus spp.) y avispas parasitoides (Chelonus insularis), las cuales ayudan a regular las poblaciones de insectos dañinos. De igual forma, organismos como los murciélagos contribuyen a la polinización nocturna y a la dispersión de semillas, fortaleciendo la biodiversidad.

Finalmente, la especialista subrayó que la primavera representa una oportunidad para fomentar el cuidado de los espacios naturales desde el hogar, al promover prácticas sostenibles que beneficien tanto a las plantas como al entorno.