De escuela agrícola a restaurante: el legado de la ESAHE en el Parque Central

La Escuela Superior de Agricultura Hermanos Escobar (ESAHE), fue una de las instituciones educativas más controversiales en la historia de Ciudad Juárez. Fundada en 1906 por los hermanos Numa y Rómulo Escobar Zerman, la escuela se consolidó como un referente en la formación de ingenieros agrónomos.

La institución se estableció en terrenos que actualmente forman parte del Parque Central Hermanos Escobar, espacio que durante décadas albergó aulas, campos de práctica y áreas administrativas dedicadas a la enseñanza agrícola.

Actualmente, una de las instalaciones que pertenecieron a la ESAHE es utilizada como restaurante dentro del Parque Central. Aunque su función ha cambiado, el inmueble mantiene visibles las insignias originales de la escuela, que dan cuenta de su pasado académico.

El cierre de la ESAHE en 1993 ocurrió durante el gobierno de Francisco Barrio Terrazas y estuvo relacionado principalmente con problemas financieros y conflictos laborales.

Uno de los factores centrales fue la crisis económica y presupuestal que enfrentaba la institución desde años anteriores. La escuela arrastraba adeudos, dificultades para sostener su plantilla docente y problemas para mantener su infraestructura y programas académicos, lo que debilitó su operación.

A esto se sumaron conflictos laborales y administrativos, incluyendo huelgas, inconformidades sindicales y tensiones internas que afectaron la continuidad de clases y el funcionamiento regular de la escuela. Estas situaciones se prolongaron durante varios años y redujeron su viabilidad institucional.

Tras el cierre de la institución, los terrenos fueron transferidos al gobierno estatal y posteriormente destinados a la creación del Parque Central, como un espacio público y recreativo para la comunidad juarense.