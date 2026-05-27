El Edificio de Investigaciones Interdisciplinarias (IDRB) de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP) se convirtió este martes 26 de mayo en el epicentro de la colaboración académica transfronteriza durante cinco horas y media.

En este espacio se celebró el III Encuentro de Trabajo Social entre UTEP y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), un evento diseñado para analizar agendas comunes y reactivar proyectos de alto impacto social en la región entre México y Estados Unidos.

El encuentro fue inaugurado a las 10:00 horas por el doctor Scott Kruse, decano del Colegio de Ciencias de la Salud de UTEP; el doctor Óscar Armando Esparza Del Villar, jefe del Departamento de Ciencias Sociales de la UACJ, acompañado por el doctor Servando Pineda Jaimes, director general de Investigación y Transferencia Tecnológica (DGITT).

En su mensaje de bienvenida, ambas autoridades subrayaron la relevancia de fortalecer lazos académicos en un contexto fronterizo con dinámicas sociales complejas compartidas.

Durante la primera mesa, se presentaron los programas de licenciatura y posgrado de ambas instituciones. Por UTEP participaron la maestra Erica Balderrama, coordinadora de la Licenciatura en Trabajo Social, y la doctora Eva Margarita Moya Guzmán, directora del Departamento de Trabajo Social.

Mientras que, por la UACJ, intervinieron la doctora Leticia Ortiz Aguilar, coordinadora de la Maestría en Trabajo Social, y la maestra María Adriana Osio Martínez, coordinadora de la Licenciatura en Trabajo Social.

Posterior a una dinámica de integración dirigida por la maestra Yahell Zúñiga —de la comunidad de UTEP—, las y los asistentes se organizaron en tres mesas de trabajo simultáneas, mismas que constituyeron el núcleo analítico del encuentro.

Mesas de trabajo: ejes y participantes clave

Formación y prácticas en Trabajo Social

Investigación y Trabajo Social

Formación curricular y Trabajo Social fronterizo

Presentación de avances y compromisos

Alrededor de la 1:15 p.m., cada mesa expuso sus acuerdos preliminares ante la plenaria.

Posterior al almuerzo, se llevó a cabo la presentación de autoridades ampliada, encabezada por la maestra Erika Villegas, vicedecana del Colegio de Ciencias de la Salud.

En este acto estuvieron presentes la doctora Heather Wilson, presidenta de UTEP; el doctor Daniel Alberto Constandse Cortez, rector de la UACJ; el Cónsul General de México en El Paso, Texas, el maestro Mauricio Ibarra Ponce de León; el doctor Salvador Nava Martínez, secretario general de la UACJ; así como el doctor Jesús Meza Vega, director del Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA) de la UACJ.

Voces del encuentro: continuidad, compromiso y visión binacional

Durante la jornada, este medio tuvo la oportunidad de dialogar con algunas de las figuras centrales del encuentro. Sus reflexiones, recogidas a lo largo del evento, permiten comprender la dimensión estratégica de esta colaboración.

El doctor Esparza del Villar, explicó que este tercer encuentro representaba la continuación de un trabajo desarrollado desde hace tiempo. “Este tercer encuentro binacional entre programas de Trabajo Social es la continuación de un trabajo que se ha desarrollado desde hace tiempo. Esta sería la tercera edición y, básicamente, busca mantener el diálogo y fortalecer la colaboración entre profesionales del Trabajo Social de ambas universidades: la UACJ y la Universidad de Texas en El Paso”, señaló.

Adelantó, además, un resultado concreto del trabajo colaborativo: la próxima publicación de un libro.

“De hecho, durante este encuentro se presenta el libro “Trabajo Social en la Frontera Juárez-El Paso. Desafíos y Oportunidades” que ya está prácticamente listo para publicarse. La portada y el diseño ya están terminados; solamente falta la impresión. Este libro es resultado de los trabajos y proyectos que se generan en este tipo de eventos. Creo que ese es precisamente el éxito de este encuentro: dar continuidad a una colaboración que comenzó hace algunos años y que sigue dando resultados”.

Consultado sobre la participación de la UACJ, el doctor detalló que prácticamente todo el personal docente de Trabajo Social estaba involucrado, “excepto algunos profesores que no cuentan con visa y no pudieron cruzar a El Paso, o quienes actualmente están en periodo sabático o de viaje”.

Para él, llegar a esta tercera edición significaba consolidar una de las actividades más importantes del Departamento de Ciencias Sociales, “porque continúa generando frutos”. Reveló además un proyecto de mayor alcance: “Actualmente se trabaja en la creación de un programa de doctorado para la UACJ, con el apoyo y la asesoría de docentes e investigadores de UTEP”.

Reconoció que este trabajo comenzó con el doctor Servando Pineda Jaimes y la doctora Verónica Martínez, y que ahora continuaba junto con la doctora Leticia Ortiz.

Por su parte, la doctora Moya Guzmán, subrayó el enfoque bilingüe y binacional de la colaboración. “Somos un equipo de académicos y administradores de ambas universidades que hemos asumido el compromiso de trabajar de manera bilingüe y binacional para identificar áreas de oportunidad en investigación, prácticas profesionales y desarrollo curricular”, afirmó.

Detalló que durante el encuentro los grupos de trabajo identificarían acciones concretas prioritarias y de interés mutuo, con el objetivo de continuar colaborando durante los próximos 12 meses.

“Lo que buscamos es fortalecer el crecimiento académico. Sería muy valioso que nuestros estudiantes de UTEP conozcan más sobre el trabajo que realiza la UACJ y viceversa. En el futuro nos gustaría desarrollar prácticas profesionales binacionales”.

Añadió un proyecto concreto. “También queremos abrir cursos de Trabajo Social en español en UTEP, dirigidos a las comunidades hispanohablantes en Estados Unidos. Para ello, buscamos trabajar junto con nuestros colegas de la UACJ en el diseño de un plan de estudios que responda realmente a las necesidades de estas comunidades”.

En el ámbito de la investigación, la doctora enfatizó la necesidad de identificar líneas de trabajo conjunto que permitieran mejorar distintos indicadores sociales de la región fronteriza, a la que describió como “una zona rica en experiencias y oportunidades, pero también enfrenta importantes retos”.

Concluyó con un mensaje orientado al futuro profesional. “La intención no es solamente reunir académicos para conversar y colaborar, sino lograr que este trabajo impacte directamente en los estudiantes, quienes serán los futuros tomadores de decisiones y profesionales del Trabajo Social”.

El rector Constandse Cortez tomó la palabra durante la sesión vespertina para subrayar el sentido de comunidad compartida más allá de la línea fronteriza. “Nos encontramos en una región estratégica. Somos una misma comunidad: respiramos el mismo aire, compartimos costumbres y tradiciones. Aunque exista una frontera, muchas veces esa línea no se percibe en la vida cotidiana”, expresó.

“Creo que hablamos el mismo idioma y eso facilita compartir las fortalezas que existen tanto en la UACJ como en UTEP”, añadió.

Recordó que el primer encuentro derivó en la elaboración de un libro próximo a publicarse, y que el segundo encuentro generó nuevos compromisos y proyectos trabajados durante el último año. “Estoy seguro de que, al finalizar esta jornada, conoceremos nuevas propuestas, planes y proyectos para el futuro. Como las universidades más importantes de esta región, estamos listos para seguir trabajando juntos”, concluyó.

Finalmente, la doctora Wilson, compartió un mensaje central alineado con la misión institucional. “Nuestra misión aquí en UTEP es ofrecer acceso a una educación superior de excelencia y descubrir conocimiento que genere un impacto positivo en la salud, la cultura, la educación y el desarrollo de nuestra región. Ese impacto y esa investigación no se detienen en un lado del río; benefician a toda nuestra comunidad binacional”, afirmó.

Además, celebró el trabajo colaborativo y agradeció a las personas que hicieron posible el encuentro, señalando que “esto nos fortalece a todos”.

La presencia y las declaraciones de las autoridades de ambas instituciones confirmaron que la colaboración en Trabajo Social fronterizo no solo es deseable, sino estratégica para la formación de profesionales, la generación de conocimiento aplicado y la atención de problemáticas compartidas en la región Paso del Norte.

La jornada cerró formalmente a las 3:30 p.m. con la toma de la fotografía oficial y un recorrido cultural opcional por el Templo Lhakhang — primera replica occidental del templo budista tradicional que se encuentra en la región del Himalaya, como en Bután y Nepal—, símbolo de la identidad arquitectónica de la universidad paseña.

Con una asistencia que superó las expectativas y una agenda cumplida en su totalidad, el III Encuentro de Trabajo Social UTEP-UACJ se perfila como un referente de cooperación transfronteriza en ciencias sociales aplicadas.