La presencia de dos perros recostados en el estacionamiento de un centro comercial llamó la atención y generó preocupación entre los compradores que transitaban por el lugar, al pensar que los animales habían sido abandonados.

De acuerdo con testigos, los perros permanecían acostados a la sombra, aparentemente descansando, mientras las personas comentaban con inquietud la posibilidad de que se encontraran en situación de calle.

“Pensamos que se les habían olvidado o que los habían abandonado”, expresaron algunos ciudadanos que se detuvieron a observarlos.

Minutos después, la situación fue aclarada cuando se confirmó que los dueños de los animales se encontraban realizando trámites en los módulos de atención gubernamental instalados al interior del centro comercial, y que los perros solo esperaban su regreso.

El hecho generó un momento de alivio entre los presentes, quienes destacaron la importancia de no dejar a las mascotas sin supervisión para evitar confusiones o riesgos.