La Dirección General de Protección Civil del Municipio informó que durante el periodo comprendido del 10 al 11 de marzo de 2026 se brindaron 25 servicios por parte del Departamento de Bomberos y 13 por Rescate Municipal, como parte de las atenciones registradas en las últimas 24 horas en distintos puntos de la ciudad.



Entre los hechos relevantes se reportó un incendio registrado a las 03:14 horas en el cruce de las calles Tamaulipas y Durazno, en la colonia Valle Dorado, donde personal de bomberos atendió un siniestro que involucró tarimas de madera, un vehículo y dos cuartos construidos con madera dentro de un predio. De acuerdo con el reporte oficial, no se registraron personas lesionadas.



Asimismo, derivado de las condiciones meteorológicas y las ráfagas de viento registradas en la ciudad, se atendió el reporte de un árbol derribado sobre la vía pública en la colonia Infonavit Casas Grandes. Las autoridades indicaron que no hubo personas lesionadas ni daños mayores, manteniéndose saldo blanco pese a las lluvias y los vientos recientes.



Protección Civil señaló que durante este día continuarán presentándose ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades entre los 50 y 60 kilómetros por hora, mientras que la probabilidad de lluvia se ha reducido a aproximadamente un 5 por ciento.



En cuanto a la atención a población vulnerable, el albergue municipal El Barreal mantiene 21 personas resguardadas, de las cuales 15 son hombres y 6 mujeres.



Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a extremar precauciones ante las rachas de viento, asegurar objetos en azoteas y patios, así como reportar cualquier situación de riesgo a los números de emergencia.