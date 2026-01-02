Miles de juarenses acudieron hoy desde muy temprano a pagar su contribución del Impuesto Predial para acceder hasta al 20% de descuento.



Blanca Dolores Romero Aguilar, directora de Ingresos, comentó que las oficinas de Catastro abrieron desde las 7:00 de la mañana para atender a las personas que hicieron fila desde muy temprano.



Mencionó que este año se contempla un beneficio acumulable que puede alcanzar hasta el 20% de descuento para quienes cumplan de manera puntual, al combinar el incentivo por Contribuyente Cumplido, el descuento por Pronto Pago y un estímulo adicional para los primeros 10 mil contribuyentes que hagan su pago de forma presencial en predios de casa habitación.



Explicó que durante el mes de enero se mantiene un descuento del 3% por Contribuyente Cumplido (quienes no presentan adeudos de años pasados) y del 12% por pronto pago, y en caso de formar parte de los primeros 10 mil pagos presenciales, se suma un 5% adicional.



En febrero, el descuento total alcanza el 10%, mientras que en marzo se mantiene un beneficio del 5%, abundó.



La funcionaria señaló que aun cuando se supere el número de los primeros 10 mil contribuyentes, durante el resto de enero se conservará un descuento preferencial del 15 por ciento, con el propósito de incentivar el cumplimiento oportuno.



Comentó que los pagos pueden hacerse en las cajas autorizadas por el Gobierno Municipal, así como en instituciones bancarias, en la página oficial del Municipio www.juarez.gob.mx, en la aplicación telefónica Juárez Conectado y en tiendas de autoservicio; aunque es importante recordar que el 5% de descuento adicional solo aplica en pagos presenciales.



Durante el arranque del programa, el clima fue un factor favorable, ya que no se presentaron bajas temperaturas, lo que permitió que la atención se desarrollara de manera ordenada y sin mayores complicaciones para los contribuyentes.