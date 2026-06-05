Con el objetivo de fomentar el espíritu emprendedor y la innovación entre la comunidad estudiantil, el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua (CONALEP) Plantel Chihuahua I llevó a cabo la Feria de Emprendimiento e Innovación 2026, donde estudiantes de sexto semestre presentaron 34 proyectos desarrollados como parte del módulo de Emprendimiento e Innovación.

La exposición se realizó en la explanada del plantel y reunió propuestas creativas enfocadas en dar solución a necesidades sociales, económicas y ambientales, fortaleciendo al mismo tiempo las habilidades de liderazgo, trabajo en equipo, pensamiento crítico y desarrollo empresarial de las y los alumnos.

Como invitado especial, el director general estatal de Conalep Chihuahua, Omar Bazán Flores, recorrió cada uno de los stands instalados por los estudiantes, quienes tuvieron la oportunidad de explicarle de manera directa el funcionamiento, objetivos y alcances de sus proyectos emprendedores.

Durante su visita, Bazán Flores reconoció el talento, la creatividad y el compromiso de las y los jóvenes participantes, destacando la importancia de impulsar espacios que permitan transformar las ideas en propuestas con potencial de impacto social y económico.

Posteriormente, acompañado por autoridades educativas y directivos del plantel, encabezó el corte de listón inaugural, con lo que se dio inicio formal a la exposición de proyectos.

La actividad fue coordinada por los docentes del módulo de Emprendimiento e Innovación: Gerardo Campos Ramírez, Marhec Anderson Lozano, Mauro Parada Granados y Norma Fontes Guerrero, quienes guiaron a los estudiantes en el desarrollo de sus iniciativas.

Con este tipo de acciones, Conalep Chihuahua reafirma su compromiso con la formación integral de sus estudiantes, promoviendo la innovación, la creatividad y el emprendimiento como herramientas fundamentales para su desarrollo profesional y personal.