Irán responde con fuerza: misiles y drones impactan objetivos tras ofensiva israelí-estadounidense

Teherán, 28 de febrero de 2026 — Tras el ataque militar lanzado por Israel con apoyo de Estados Unidos contra objetivos en Irán, el gobierno iraní ejecutó un contraataque coordinado con misiles balísticos y drones, marcando una escalada significativa en la tensión regional y global.

Poco después de que se conociera la ofensiva contra instalaciones estratégicas en Teherán y otras zonas clave del país persa, la Guardia Revolucionaria Islámica anunció el lanzamiento de una primera oleada de misiles de medio y largo alcance, acompañados de drones armados, dirigidos hacia territorio israelí y posiciones aliadas asociadas a Estados Unidos en el Golfo Pérsico.

Fuentes militares israelíes confirmaron la activación de su sistema de defensa aérea Iron Dome, así como de baterías de misiles Patriot para interceptar la mayoría de los proyectiles entrantes. Aunque se reportaron numerosas alarmas antiaéreas y el cierre temporal de espacios aéreos, aún no se ha confirmado un número definitivo de víctimas o daños estructurales significativos.